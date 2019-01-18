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CBA／陳盈駿首節2外線轟12分　易建聯出賽500場廣東大勝

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▲▼陳盈駿。（圖／CFP）

▲陳盈駿。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

客場挑戰CBA王者廣東，陳盈駿第一節就高效率轟進兩顆兩顆三分球，雙方展開飆分大戰。可惜冠軍熱門廣東戰力仍舊較為完整，以131比106在主場拿下5連勝，頭號球星易建聯也完成CBA 500場出賽的里程碑。

由於廣州大外援斯貝茲(Marreese Speights)仍在禁賽期間，先找來同樣擁有NBA資歷的傑佛森(Cory Jefferson)應戰。第一節陳盈駿就命中兩顆三分外線，幫助廣州延續攻勢首節雙方高得分來到37比37戰平。不過第二節廣東進攻打出氣勢將差距擴大到10分。 易籃後廣州得分停滯廣東把分差逐漸帶往20分，比賽最後提前進入垃圾時間，廣東131比106在主場拿下5連勝。

此役陳盈駿不僅投進2顆外線，還幾次買犯站上罰球線，在第二節剛開始得分就已經來到10分，可惜隨著比賽進行沒有太多主導進攻的機會。陳盈駿全場12分3籃板4助攻，罰球6投6中，比賽末段還抄截廣東小外援發動快攻，送助攻後場搭檔西熱力江。

此役雙方打得相當激烈，趙睿曾和福格(Kyle Fogg)發生爭執，鞠明欣也槓上德萊尼(Malcolm Delaney)，整場比賽雙方共有62次犯規共罰了79球。

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關鍵字： CBA旅外台將陳盈駿
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