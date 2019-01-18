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CBA／劉錚全能18分4抄截　「豪隊友」12投全中送廣廈最慘敗

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▲▼ 劉錚、林志傑。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

廣廈18日晚間本季第四次碰上戰績相信的強隊北京。雖然「小飛人」劉錚繳出18分4抄截的出色表現，但北京在外援傑克森(Aaron Jackson)和林書豪籃網前隊友漢米爾頓(Justin Hamilton)12投全中飆分助拳的幫助下，以120比98帶走勝利，4次交手雙方2勝2敗，也中止廣廈5連勝。

廣廈本戰主力球員進攻效率不算太差，雖然林志傑只先發7分鐘5次出手沒進，但胡金秋10投9中22分，福特森(Courtney Fortson)命中率也過5成21分6籃板4助攻。但北京「豪隊友」漢米爾頓火力難擋，全場12投12中，拿下27分8籃板2助攻，幫助北京擊潰廣廈。

廣廈和北京都有6人得分上看雙位數，可惜博洛西斯(Ioannis Bourousis)打鐵連連，18投僅4中拿到10分。不過劉錚本戰相當爭氣，全場16投9中18分4籃板，另外還有4抄截，為本季個人第三高的得分。

可惜本戰廣廈比分早早被拉開，提前進入垃圾時間，終場就以98比120吞下敗仗。北京得分以小外援傑克森(Aaron Jackson)31分最高，本土最佳為19分的翟曉川。22分創下廣廈本季最大敗分差，也是北京最大勝分差。而去年漢米爾頓就曾對福建上演18投全中神蹟，本戰手感火燙再度發威。

▲▼ 北京外援漢米爾頓justin Hamilton。（圖／CFP）

▲北京外援漢米爾頓。（圖／CFP）

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關鍵字： CBA旅外台將林志傑劉錚
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