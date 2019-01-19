毒蟲歐登又惹事　欠機票款2萬5千美元被告上法院

▲歐登欠2萬5美元被告。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

過去湖人奪冠班底歐登(Lamar Odom)自從2014年遭尼克釋出後就沒有在籃球場出現，身為一名問題球員，過去他曾因為嫖妓時吸食過多毒品一度性命不保，近期他又再度惹事，據《TMZ》報導，歐登因為欠下2萬5千美元的機票錢遭到旅行社提告。

職業生涯一共賺了超過1.14億美元的歐登，過去以全能身手聞名世界，不過他私下品行卻相當有問題，不僅曾酒駕蛇行被捕，還是名愛上妓院又愛吸食毒品的瘋狂人物，雖然曾經因為吸食毒品瀕臨死亡邊緣，但透過治療現在狀況明顯好轉，似乎也洗心革面，不料現在又傳出他欠錢被告。《TMZ》指出，歐登在去年3月18日到6月期間，訂了許多旅遊行程機票，包括從佛羅里達到拉斯維加斯，甚至有飛往香港的航班。

不過訂了這麼多行程後，歐登卻完全沒有付錢，一共欠下2萬5千美元，這也讓旅行社向法院提告，指控歐登涉嫌詐欺以及違反合約等行為，旅行社希望他能支付機票金額外，同時加上罰金作為賠償，歐登似乎沒有受到任何影響，目前他仍全力準備在2月的杜拜國際冠軍邀請賽，這也是他相隔5年再次踏回球場，隨後更會參加BIG3聯盟找回狀態，並有意前往CBA打球。

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