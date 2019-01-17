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新年新氣象！　NBA Store推出農曆新年活動

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▲▼NBA Store新春活動。（圖／NBA Store Taiwan提供）

▲NBA Store新春活動。（圖／NBA Store Taiwan提供，下同）

體育中心／綜合報導

在迎接農曆新年之際，NBA Store Taiwan推出一系列農曆新年活動，要讓球迷朋友們在過年期間也能打扮的超有朝氣迎接新年到來。

1月18日至2月17日止，活動期間只要單筆消費滿2,500元，登錄發票即可抽「普吉島或曼谷機票獎」 (價值7,000元以上)；除此之外，單筆消費滿5,800元即贈「OYO 球星公仔盒玩」乙套 (價值250元/隨機贈送，恕不挑選/數量有限，送完為止)。

▲▼NBA Store新春活動。（圖／NBA Store Taiwan提供）

▲線上單筆消費5,800元送「OYO 球星公仔盒玩」乙套

在NBAStore.tw台灣線上商店網站-同步推出好康優惠：新會員只要註冊登錄，首次線上購物就享任何商品9折優惠，線上購物單筆消費2,500元送刮刮卡；單筆消費5,800元送「OYO 球星公仔盒玩」乙套 (價值250元/隨機贈送，恕不挑選/數量有限，送完為止)；線上購物滿8,000元再抽NBA場邊椅，多樣好康就是要讓球迷朋友們開心過好年。

NBA服裝春節不敗守則 穿搭送禮兩相宜春節過年的穿搭最讓人煞費苦心，尤其今年年假特別長，出門走春拜年總是期待每天都能穿的漂亮又喜氣，同時也要跟能著流行穿搭趨勢，因此，來一趟NBA Store Taiwan絕對能為全家人挑選最適合的春節服飾。

關鍵字： NBANBA Store台北新年
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