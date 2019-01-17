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澳網／錦織圭遭轟59ACE5盤晉級　「這我1年的ACE」

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▲▼錦織圭 。（圖／達志影像／美聯社）

▲錦織圭 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

身高178公分的「網球王子」錦織圭和211公分高的重砲手卡洛維奇(Ivo Karlovic)，17日在澳網展開33公分的身高差大戰。先拿兩盤的錦織圭遭到59發ACE狂轟被逼到第五盤搶10，才以6:3、7:6(6)、5:7、5:7、7:6(10:7)勝出沒遭到逆轉。在場上接受訪問，談到被轟59記ACE他更展現幽默感神回，逗笑全場球迷，「這是我一整年的ACE了！」

先贏兩盤後再輸兩盤，錦織圭和卡洛維奇第五盤打到6:6，得動用新制搶10決勝負。結果在6:7落後的局面錦織圭連續打破發球分連拿4分，以10:7奪下搶10驚險收下勝利。本戰兩位選手的一發進球率和得分率都超過75%，相當勢均力敵。卡洛維奇一發平均速度高達204公里轟出59ACE只出現3次雙誤，還轟出89致勝球但也出現多達43次非受迫性失誤。

錦織圭在最後3盤都沒能攻破對手發球局，不過他的韌性十足，這次是他生涯第20場5盤大戰的勝利。「這真的很不容易，尤其是當你連續3次接發球都沒能成功，那真的很讓人沮喪。但我的專注力保持得很好，第三和第四盤真的很難熬，有兩局我該拿卻沒拿下來，讓他贏下這兩盤，第五盤我必須重整旗鼓。」

不過整體看下來，錦織圭的表現更為穩健一些，他打出69個致勝球只發生17次非受迫性失誤；另外有9個ACE和3次雙誤。由於澳網是離亞洲最近的大滿貫，現場也聚集不少日本球迷，比賽過程中一度情緒激動接近崩潰。「就算比賽很難打，但聽到加油聲讓我充滿能量。」本場比賽耗時3小時52分鐘。

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