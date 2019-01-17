杜蘭特認定勇士會為他設雕像　動作還要像德佬招牌後仰

▲杜蘭特想好自己未來雕像動作要跟諾威斯基的招牌後仰跳投一樣。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

杜蘭特(Kevin Durant)自2016賽季加盟勇士已經連續2個賽季為金州拿下總冠軍，同時也是2屆FMVP得主，是灣區大軍奪冠的重要功臣之一，他先前表示若今年完成三連霸，自己的球衣一定會在勇士退休，近期他再次認為自己在勇士是個傳奇的存在，未來一定會被設立雕像，而他更想好自己的雕像動作，就是要像諾威斯基(Dirk Nowitzki)一樣的「金雞獨立」跳投。

勇士有了杜蘭特的加入，在聯盟中幾乎成了無解的存在，杜蘭特也成功拿下垂涎已久的總冠軍，而金州現在也朝著三連霸的偉業邁進，對於杜蘭特而言，他已經認定自己是勇士的傳奇人物，近期他受訪談到已經在想像未來大家討論勇士奪冠的過程，「我們要衛冕總冠軍，在10年或20年後，我想知道人們在討論我們做了什麼，人們會認識到這支球隊，我們會獲得許多尊重。」

雖然才來到灣區2年，杜蘭特卻幫助勇士奪得2座總冠軍，他也認定自己是金洲傳奇人物，除了之前說球衣一定會被勇士退休之外，現在更覺得勇士會幫他立雕像，也已經想好自己雕像的動作，「對我來說，最適合的雕像動作就是諾威斯基的單腳後仰，這是我現在的招牌動作。喬丹雕像有自己的動作，我也需要一個能夠定義我比賽類型的動作，在職業生涯中我命中過許多這樣的投籃。」

「我記得我拍攝過很多這動作的照片，我知道這動作是從諾威斯基那裡學來，但是我加了一些自己的元素，所以我是在向他致敬，但我覺得這動作已經很有我的味道了。」杜蘭特接著也說自己開始模仿「德佬」的時間，「2011年夏天，那時我一直在看比賽影片，我們剛在西區冠軍賽中對戰諾威斯基，他對我們的得分方式很簡單，所以我就想自己也要這麼做。」

▲諾威斯基無解的金雞獨立後仰。（圖／達志影像／美聯社）

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