中職／味全龍即將復活！頂新證實：有必要增第5隊

▲頂新有意組隊重返中職。（圖／靜週刊）

體育中心／綜合報導

外傳味全龍有望復活，頂新集團證實，內部確實積極評估中，頂新集團頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋也表示，目前職棒環境較為健全，是頂新評估重返中職的原因之一，也有陸續徵詢球員及教練的想法。

歐陽劭瑋表示，目前經營職棒球隊仍然辛苦，每年至少賠掉上億元，球員發展也受限，但頂新集團認為，增加一支球隊能讓賽事更精彩，考量到棒球是台灣的國球，內部確實積極評估中。

味全龍在中華職棒10年共奪下4次總冠軍，1999年在總教練徐生明帶領下，達成3連霸紀錄，把球隊戰力及球迷數推到最高峰，出人意料的是受到時報鷹「黑鷹事件」影響，頂新魏家在接手味全企業一年後，忽然宣布解散龍隊，從此背負龍迷罵名20年。

「味全龍會收掉，主要是因為頂新高層對當時職棒賭博環境，根本無力解決。」知情人士透露，總教練徐生明1999年曾在停車場被不明人士刺傷，不少球員也向球團反映有人身安全顧慮，連帶打球都有恐懼感，頂新四董魏應行才會在龍隊3連霸封王後不到2個月，斷然解散球隊。

歐陽劭瑋指出，當年會解散味全龍，除了爆發簽賭案、前景不明，味全當時營運也遇困境、陷入虧損。頂新三董、味全前董事長魏應充對棒球念念不忘，仍長期為基層棒球付出，贊助許多活動，對味全龍也有感情，如今事隔20年，頂新有意重返中職，認為有必要增加第5隊，內部正積極評估中，打算用行動力挺國球賽事。