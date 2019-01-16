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WCBA／王維琳、陳晏宇率隊3連勝　四川仍無緣季後賽

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▲WCBA四川王維琳、河南魏于淳、黃英利，山西黃凡珊。（圖／CFP）

▲四川王維琳。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA例行賽進入倒數階段，旅外台將王維琳與陳晏宇效力的四川於近3輪賽事強拉3連勝，但14日進行第32輪賽事對戰排名相近的山西時，四川雖然以72分比70擊敗山西，但因勝分不足無緣晉級季後賽，旅外台將王維琳與陳晏宇兩人生涯首度旅外球季也將在出賽剩餘2輪賽事後畫下句點。

四川本季戰績多於聯賽第10與第8徘徊，由於聯賽取8晉級季後賽，四川近3戰卯足全力拉出一波三連勝，陣中台將王維琳與陳晏宇於13日拿下7分、7籃板、4抄截與陳晏宇也有8分、1籃板、1抄截，也助球隊拿下勝利。

14日兩人於山西的季後賽之爭也替球隊做出貢獻，王維琳繳出5分、4籃板、1抄截、2助攻，陳晏宇上場39分鐘也有9分、5籃板、2抄截、3助攻表現。

此役因攸關晉級季後賽，且四川前役對戰山西以9分吞敗，此役不但須取勝且需贏9分以上才有晉級機會，但四川陣中曾於上役大砍29分的趙雪同因傷無法出賽，四川火力也因此大減，儘管外援露琪安卡（Yelena Leuchanka）也飆出30分、20籃板，還戰到犯滿畢業，但四川仍無法以9分勝出，因此無緣季後賽。

四川陣旅外台將王維琳與陳晏宇，本季初才由WSBL中華電信前往WCBA，如今兩人效力的四川已無晉級希望，應會在出賽完剩餘兩輪賽事後返台，球迷有望於本季甫開打的WSBL場邊看到兩人場邊為隊友加油身影。

▼旅外台將陳晏宇。（圖／資料照）

▲電信陳晏宇。（圖／記者魏立信攝）

關鍵字： WCBA旅外台將王維琳陳晏宇
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