專欄／發展聯盟再度淘寶成功　小瓊斯意外成為熱火奇兵

▲熱火奇兵瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡名翔／綜合報導

出身UNLV在選秀會落選的瓊斯（Derrick Jones Jr.）有一個外號叫做「Airplane Mode」，顧名思義就是因為他出色的爆發力跟彈性，2017曾參加明星週的灌籃大賽，雖然沒有得名，不過也讓人看到他出色的體能跟空中延展性，可惜即使在年輕重建的太陽隊中他的發展依舊有限，整季只有出賽32場、平均只有17分鐘，賽場上看到的只有那體能的展現，在發展聯盟雖然表現不錯，但充其量只能算是個4A球員（引用棒球場上屠殺3A但卻站不穩大聯盟的選手），直到2018年球季被揮棄與熱火簽下雙向合約。



由於雙向合約可以讓球團的人員調度更彈性，在熱火發展聯盟成績亮眼的瓊斯常常跟著熱火一起行動，上場時間並不多，總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）仍給予他極高的評價，「他隨時都做好了準備，在發展聯盟時期有十足的進步，相信他來年可以進入輪替名單當中」，而瓊斯的苦練在夏季聯賽也看到了成果，原本都是定點出手的他現在多了接球投籃（Catch&Shoot）的能力，帶球突破與持球都有十足的進步，更讓人驚豔的是他的防守，讓熱火跟他簽下兩年的底薪合約，雖然年薪只有150萬，但對瓊斯來說，站穩NBA已經有個好的開始了。

▲瓊斯的體能與靈活性幫助教練調度更有彈性。（圖／達志影像／美聯社）

體能勁爆、機動性高的瓊斯被球隊定位為大前鋒，希望在節奏快的比賽中，透過自己的體能、速度來拖垮對位的球員，讓人印象深刻的不僅僅是升空灌籃，進攻籃板的效率更是讓球迷大吃一驚，截止撰稿日1/16前，平均上場18分鐘就可以搶下2個進攻籃板，進入12月後的17場比賽平均可以攻下9.3分5.8籃板（包含2.6個進攻籃板）跟1.4次抄截，本季打完就要退休的韋德（Dwyane Wade）就稱讚瓊斯在搶籃板的方面有一套訣竅。

瓊斯自己則是認為，「這不單單只是體能，你不可能光用體能跟對手較量，而且一定也有人條件比你更好，最主要的還是時間點跟卡位技巧，如果我積極的去爭搶進攻籃板，對方就會對我有所防備，那麼我們隊上其他大個子就有更多拿到籃板的機會。」

「搶到一次籃板，意味者多一次進攻機會，相對得分的機會也會更多」，瓊斯表示自己就是盡可能的幫助球隊獲勝，同時他在場上每100個進攻回合可以幫助球隊多得對手68分，隊上僅次於本季破繭而出的溫斯洛（Justise Winslow）。

熱火陣中擁有多名千萬年薪以上的綠葉球員，嚴重卡死自由市場補強空間，仍然可以透過旗下的發展聯盟來找到最適合體系的球員，進而把他們的優勢靈活運用在場上，確實值得其他球隊學習，瓊斯努力向球迷證明，自己不光是靠著體能站穩NBA，他的努力、拚勁是他能留在這大舞台的關鍵。