體育署送絕版馬林魚54號樂高公仔　陳偉殷受寵若驚

▲陳偉殷。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

旅美球星陳偉殷參加大專系際盃開賽記者會，體育署準備馬林魚樂高公仔做為紀念，不過此公仔將絕版，因為是穿著馬林魚54號舊版球衣。

陳偉殷這次休季期間參與更多校園活動，包括擔任清華大學榮譽講座教授，也在臺中東海大學進行訓練營，已經連3年協助大專乙組球員調整動作也分享經驗，14日參加屬於大專乙組球員的大專系際盃記者會，19日將返美。

陳偉殷認為，「以前大家比較常到球場上的我，關注球場上的事，但現在有點像在做以後退休會做的事情。」勤跑校園活動讓陳偉殷感觸很多，他說，「以前踏進學校是痛苦的感覺，現在踏進學校很輕鬆，到學校分享球場上的事，近距離跟大學生互動，看到他們拚勁，跟科班出身球員不一樣，看到他們的樣子也會覺得很開心。」

陳偉殷為系際盃拍攝宣傳短片也撥空出席開賽記者會，體育署特別致贈馬林魚球衣造型公仔給陳偉殷，署長高俊雄代表送給他，這座公仔別有巧思，肚子裡面機關裡還有小公仔，造型是絕版的馬林魚54號舊款球衣，今年馬林魚LOGO、球衣大改版，陳偉殷將穿上20號球衣登板投球。

從母校國體校長高俊雄手中收到樂高公仔，陳偉殷說，「先把它框起來，不能讓小朋友玩，我怕他們會先把它拆了。這幾年做小肌肉訓練，也有玩樂高，粉絲團有一些分享，他們還特地為我這個一組公仔，有點受寵若驚。」