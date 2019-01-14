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公牛拒絕買斷羅培茲　傳不想讓勇士撿便宜

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▲▼ 公牛，羅培茲（Robin Lopez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛更願意用交易的方式送走羅培茲（Robin Lopez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

根據《Yahoo Sports》報導，公牛隊拒絕與中鋒羅培茲(Robin Lopez)達成買斷協議，仍希望藉由用交易來獲得一些好處，名記者海恩斯(Chris Haynes)更進一步指出公牛此舉是要避免勇士獲得羅培茲。

今年30歲的羅培茲是公牛輪值中年紀最大的球員，今年是他4年合約的最後一年，由於公牛本季處於重建期加上想給年輕球員更多機會，因此不斷傳出想將他交易或買斷，他本季平均上場16.3分鐘能繳出5.6分2.5籃板是名合格的內線長人，因此當有買斷消息傳出時，便有媒體報導缺乏內線能力的勇士可能會是他的新東家。

▲▼羅培茲暴跳如雷。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅培茲也是聯盟中脾氣火爆的球員之一。（圖／達志影像／美聯社）

公牛在12日被勇士以146比109痛宰，賽後羅培茲說，「我認為任何一位NBA球員都想待在會贏球的隊伍，我認為現在是我職業生涯的黃金時期，當然想待在一支季後賽隊伍，勇士隊對許多人都很有吸引力，他們分享球並且防守用正確的方式打球，這就是公牛要做的事，現在我很高興能在這裡幫忙建立這種文化。」

勇士總教練柯爾(Steve Kerr)在於太陽隊當經理時於2008年選秀選中羅培茲，也是勇士可能網羅他的主因，以勇士的條件及薪資空間很難利用交易的方式獲得年薪1436萬美元，而公牛顯然並不願意用買斷的方式讓勇士以較低的價碼簽走這位內線長人。

羅培茲表示，「我專注於現在，我的經紀人會幫我談，我知道我不管去哪裡都能幫助球隊。」3月1日是聯盟規定買斷合約的截止日，在這之前公牛會持續尋找對自己有利的交易方案。

▼勇士總教練柯爾（Steve Kerr）曾在大學執教過羅培茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2018 西區冠軍 G7，勇士，柯爾（Steve Kerr）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA羅培茲勇士
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