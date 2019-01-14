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CBA／出肘又推人！　廣州外援斯貝茲判罰4場禁賽、10萬人民幣

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▲▼廣州龍獅，斯貝茲（Marreese Speights）。（圖／CFP）

▲廣州龍獅外援斯貝茲（Marreese Speights）。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

前NBA金州勇士冠軍成員，目前效力廣州龍獅的斯貝茲（Marreese Speights），在第30輪賽事出肘攻擊江蘇肯帝亞的球員。CBA聯盟14日宣布，懲處4場禁賽外加10萬人民幣。

明星週前9日第30輪賽事廣州龍獅主場迎戰江蘇肯帝亞，比賽倒數3分03秒，斯貝茲與李原宇發生衝突，前者不僅出肘攻擊還在球員席前面再把李原宇推倒在地，當場遭裁判驅逐出場，最終廣州以103比110輸掉比賽。

聯盟在14日公佈懲處結果，先是依規定給斯貝茲3場禁賽以及10萬人民幣罰款，再加上遭到裁判驅逐出場自動加禁1場，總計4場禁賽，將於16日的第31輪到23日的第34輪賽事執行。

現年31歲的斯貝茲在2007年大學時期幫助佛羅里達大學奪得NCAA冠軍，2015年在金州勇士與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）攜手高捧歐布萊恩盃，成為歷史少數30位共同擁有NCAA、NBA冠軍戒的球員之一。

斯貝茲在2017年在魔術曾經上演單場6顆三分球的生涯紀錄，當年也有場均13分鐘7.7分、2.6籃板的水準，無奈球季結束後未獲得任何NBA機會，決定轉戰CBA廣州龍獅，本季29場場均22.7分、7.4籃板。

關鍵字： CBA廣州龍獅斯貝茲
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