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為尼克隊招募明星　歐尼爾：年輕球員應勇敢來紐約

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▲歐尼爾的Shaqtin’ A Fool很受觀眾歡迎(圖／達志影像／美聯社)

▲歐尼爾不解為何沒球星想去尼克打球(圖／達志影像／美聯社)

記者張曜麟／綜合報導

身為聯盟市值最高的球隊，尼克陣中卻沒有「頂級球星」在招募球員也不順利，許多大咖球星在合約年都不願到紐約來作戰，不過近期歐尼爾(Shaquille O'Neal)受訪對於沒有人球星為尼克效力相當不解，並表示若自己是年輕球員，肯定會來尼克隊 打球，把麥迪遜大街變成「俠客大街。」

尼克擁有深厚的球隊歷史更位處紐約，理當會吸引許多球星前往，但他們在招募球星過程往往都被拒絕，本賽季詹姆斯(LeBron James)成為自由球員後，尼克曾出手招募「詹皇」但最終卻沒有成功，而明年杜蘭特(Kevin Durant)也將成為自由球員，紐約再次招募甚至還為他做大型廣告看板，只是杜蘭特同樣沒有對尼克感到心動。

雖然尼克在2015年選進波辛基斯(Kristaps Porzingis)被視為紐約未來希望，但卻屢遭傷病，導致球隊戰績仍未起色，尼克也連續5年未進入季後賽，加上管理層出現混亂，似乎也成為球星不願加盟原因，而「大鯊魚」卻非常不解為何沒人想來紐約打球，甚至表明若他剛進NBA會把自己天賦帶到尼克，「如果我是年輕球員，我就會把麥迪遜大街變成俠客大街。

人們總是談論籃球背後的商業利益，而尼克明顯沒有明星球員，所以只要任何一個超級明星願意加盟，麥迪遜花園廣都會為他們敞開大門。」歐尼爾表示。今賽季結束後，有許多球星都將成為自由球員，而波辛基斯先前也傳出留隊意願不高，據傳出紐約將會追逐厄文(Kyrie Irving)以及巴特勒(Jimmy Butler)這兩名頂級球星。

▲尼克波辛基斯。（圖／CFP）

▲尼克當家大前鋒波辛基斯先前傳出留隊意願不高。（圖／CFP）

關鍵字： NBA尼克歐尼爾
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