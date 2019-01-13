ABL／拉莫斯遭驅逐　李學林1.07秒準絕殺夢想家氣走菲律賓

▲李學林。（圖／寶島夢想家提供／資料照）

記者潘泓鈺／綜合報導

阿提諾（Will Artino）、田壘受傷的情況下，夢想家13日主場迎戰衛冕軍菲律賓火焰。次節火焰的主力外援拉莫斯（Peter John Ramos）就遭到驅逐出場重重打擊士氣，一度落後15分，不過在倒數一分鐘卻超前比分，所幸李學林挺身最後30秒連砍5分，幫助夢想家73比72送給火焰本季第2敗。

夢想家開季6連勝一度攻佔龍頭，但近期遭遇5戰4敗亂流，7勝4敗下滑到第5名。13日彰化體育館將迎戰擁有6名混血球員搭配「波多黎各雙塔」拉莫斯、柏克曼（Renaldo Balkman）的衛冕軍，菲律賓火焰。

此役阿提諾、田壘兩大禁區支柱持續因傷無法出賽，尤其阿提諾缺席的2場比賽夢想家都輸球，顯示他的重要性，上一場頂替阿提諾空缺的陳孝榮也有12分、9籃板出色的表現。

▲拉莫斯（Peter John Ramos）。（圖／ABL官網／資料照）

夢想家先發擺上李學林、陳世念，搭配兩名外援與錢肯尼，以小球戰術的切入、外圍分球收到良好的效果，取得19比14的領先。次節8分26秒葛萊斯（Tevin Glass）防守不慎戳傷拉莫斯眼角爆血，不過裁判並沒有響哨，拉莫斯與火焰隊教練阿拉帕戈（Jim Alapag）激烈抗議之下各被吹一次技術犯規，拉莫斯理智斷線持續與裁判抗議，領到第2次技術犯規驅逐出場。吳松蔚趁勢連砍6分帶領出8比2攻勢，上半場結束擴大到11分優勢。

第三節6分半鐘，菲律賓的另外一個得分箭頭帕克斯（Bobby Ray Parks Jr.）也意外撞傷鼻樑離場，夢想家帶著9分領先進入決勝節。菲律賓火力全開追分，儘管夢想家趕緊換回先發陣容仍無法止血，最後一分鐘被追到剩下1分領先。

柏克曼在倒數40秒騎馬射箭飆進超前分，回頭後李學林闖出空擋穩穩命中中距離反超前，不過阿凡諾（Ethan Alvano）透過擋拆獲得外圍空擋飆近三分彈，夢想家剩下6.19秒，李學林1.07秒三分球準絕殺，幫助夢想家1分差氣走對手。

葛萊斯攻下全隊最高24分、9籃板、5抄截，米勒13分進帳，陳世念飆進3顆三分球攻下11分，李學林挹注7分、7助攻。菲律賓方面，柏克曼27分、16籃板大好雙十，迪安森（Caelan Tiongson）與阿凡諾分別攻下15分、11分。