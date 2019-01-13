運動雲

> >

塞爾提克又爆隊內衝突　厄文對最後一擊有意見

ETtoday運動雲

▲▼厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文對球隊最後一擊的處理感到不滿。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

塞爾提克客場與魔術之戰，最後2.9秒綠衫軍落後2分之下掌握最後一波進攻，海沃德(Gordon Hayward)選擇將球傳給坦圖(Jayson Tatum)，但坦圖沒能命中，厄文(Kyrie Irving)在賽後馬上跟海沃德表達他對最後一擊處理方式的不滿。

塞爾提克本來在上半場打完還取得10分領先，但在決勝節遭魔術反超一度落後7分，厄文頻頻製造犯規之下砍進15分將比分緊咬，最後2.9秒綠衫軍在2分落後下保有最後一擊。從總教練史蒂文斯(Brad Stevens)在部屬最後一擊時就可以看出厄文並不是太滿意，最後海沃德選擇將球發給此戰前15投僅6中的坦圖，他在被盯防下沒能命中，讓厄文不滿的跑去找海沃德質問。

▲厄文不滿最後一擊處理方式。

海沃德賽後表示，「厄文希望我把球發給霍福德(Al Horford)讓他可以藉由遞手傳球投籃，但我已經看過坦圖命中無數次那種投籃。」在上一場輸給熱火之戰，莫里斯(Marcus Morris)也曾因為覺得布朗(Jaylen Brown)退防太慢而與他發生衝突。之前賽爾提克曾召開球員會議，隨後便拿下4連勝，而在最近吞下2連敗後又傳出休息室不平靜的消息。

▼厄文在教練畫戰術時就有些不滿。

關鍵字： NBA塞爾提克厄文
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

推薦閱讀

塞爾提克軍心不穩　場中暫停莫里斯怒推布朗

「總比在邁阿密閒晃好」　慘敗熱火厄文賽後獨自練投

熱門新聞

中職／桃猿不續約克恩三世　史博威回鍋

柯瑞破三分進球紀錄成歷史第3　湯神：未來他第1我第2

中職／賀亮德、康雷是難纏洋打？曾智偵：路易士像恰恰

中職／韓職超猛洋投索沙確定加盟　富邦不找4號洋投

幹大的！費城人搞定馬查多、哈波後　還要凱戈、金柏瑞

中職／與郭泓志鬧翻被交易？　倪福德說明：一頭霧水

讀者回應

﻿

最新新聞

1光芒考慮網羅戴維森並改造二刀流

2富邦成立球員發展部門　葉君璋負責

3林暉盛提升球速　入道奇圓美夢

4廖健富為父母買房　休季聘訓練師

5唐斯猛繳27分27籃板咬傷鵜鶘

熱門新聞

1桃猿沒留克恩三世　史博威回鍋

2湯神：柯瑞未來三分進球歷史第1

3誰是中職最難纏洋打？

4韓職超猛洋投索沙確定加盟富邦

5費城人目標馬查多哈波還想簽大咖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

毫不猶豫選富邦球衣　蔣智賢右打點出全壘打

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口...她當場哭了

張若凡《眼淚成詩》一見對手腿軟　羅志祥：我覺得妳是故意的

平民VS貴婦裝扮逛名牌店！ 櫃姐反應「差很大」讓她超傻眼

南非野放小海豹回媽媽身邊　牠游回來討抱抱：捨不得你們

Gail再挑戰中文歌《我愛你》　林宥嘉讚：妳天生就是個巨星
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366