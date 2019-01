塞爾提克又爆隊內衝突　厄文對最後一擊有意見

▲厄文對球隊最後一擊的處理感到不滿。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

塞爾提克客場與魔術之戰,最後2.9秒綠衫軍落後2分之下掌握最後一波進攻,海沃德(Gordon Hayward)選擇將球傳給坦圖(Jayson Tatum),但坦圖沒能命中,厄文(Kyrie Irving)在賽後馬上跟海沃德表達他對最後一擊處理方式的不滿。

塞爾提克本來在上半場打完還取得10分領先,但在決勝節遭魔術反超一度落後7分,厄文頻頻製造犯規之下砍進15分將比分緊咬,最後2.9秒綠衫軍在2分落後下保有最後一擊。從總教練史蒂文斯(Brad Stevens)在部屬最後一擊時就可以看出厄文並不是太滿意,最後海沃德選擇將球發給此戰前15投僅6中的坦圖,他在被盯防下沒能命中,讓厄文不滿的跑去找海沃德質問。

Kyrie didn’t look happy after this final play in the Celtics’ loss. pic.twitter.com/lPnsjjfg1G

▲厄文不滿最後一擊處理方式。

海沃德賽後表示,「厄文希望我把球發給霍福德(Al Horford)讓他可以藉由遞手傳球投籃,但我已經看過坦圖命中無數次那種投籃。」在上一場輸給熱火之戰,莫里斯(Marcus Morris)也曾因為覺得布朗(Jaylen Brown)退防太慢而與他發生衝突。之前賽爾提克曾召開球員會議,隨後便拿下4連勝,而在最近吞下2連敗後又傳出休息室不平靜的消息。

▼厄文在教練畫戰術時就有些不滿。

Another look at Kyrie in the huddle before Celtics' last shot.



Irving appeared to disagree with Brad Stevens' call... pic.twitter.com/GZfi6xewjD