市場寒冬！超過200球員沒工作　艾瑞塔警告：下個就是你

▲費城人王牌投手艾瑞塔。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟近年自由市場面臨嚴寒，球員合約越來越M型化，許多投入自由市場的球員都無法拿到符合預期的合約。去年以3年7500萬美元轉戰費城人的明星強投艾瑞塔（Jake Arrieta）也警告年輕球員，這個問題未來只會更嚴重。

前國聯賽揚投手艾瑞塔去年投入自由市場，儘管身為市場最頂級的先發，但在球團簽約態度保守下，一直拖到春訓才與費城人簽下合約。針對近年自由市場寒冬問題，艾瑞塔給予年輕球員警告，「所有大聯盟一年級生到三年級生，最好關注自由市場的問題，下一個就是你們！」

艾瑞塔自身就是最好的例子，這個問題不只發生在投手身上，去年自由球員市場上最大咖的野手馬丁尼茲（J.D. Martinez）也在自由市場等待好長一陣子，最後等到2月底才與紅襪簽下一張5年1.1億美元合約。

▲ 紅襪重砲馬丁尼茲 。（圖／達志影像／美聯社）



大聯盟寒冬問題依舊存在，去年休賽季僅有6名球員獲得2年以上複數年合約，目前還有超過200位球員等待工作機會，如知名球星哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）、金柏瑞（Craig Kimbrel）和凱戈（Dallas Keuchel）都還沒找到新東家。

大聯盟自由市場不熱絡，直接影響的就是球員們的薪資，據《富比世》引用美聯社資料顯示，即便大聯盟2018賽季營收103億美元，再次創下歷史新高，但大聯盟球員年薪總額約46億美元，比起2017球季下滑將近1.15億美元，這是自2004年以來的第二大的降幅。

▲哈波、馬查多還在市場等待簽約。（圖／達志影像／美聯社）



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