哈登成為天下第二人　《2K》能力值上調到96

▲哈登手感火到發燙。(圖/達志影像/美聯社)



記者黃詩崴/綜合報導

休士頓火箭「大鬍子」哈登(James Harden)近況發燙,近8場比賽有6場得分突破40大關,也曾將季初跌出季後賽名單的火箭帶到西區第四的位置,上週在MVP排行榜也衝上首位。知名NBA電玩《NBA 2K》也在今(11)日將哈登的數值調高到96,僅次於天下第一人「詹皇」詹姆斯(Lebron James)的98。

從12月開始算到現在哈登總共出賽20場,場均能轟下36.3分外帶8.5助攻、6.4籃板,也讓球隊在保羅(Chris Paul)、戈登(Eric Gordon)接連缺陣的情況下拿下14勝6敗的好成績,儘管近3戰吞下2敗掉到西區第7,不過也無損哈登對球隊帶來的價值,因此在最新一期的MVP排行榜他也一舉衝上榜首。

#NBA2K19 Ratings and Badges Update Some big names goin down, Klay with the HOF Badge and Harden goin upppp. Agree or nah?



Full Update https://t.co/cTEABeGBg5 pic.twitter.com/OOxVy0FSZN