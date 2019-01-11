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哈登成為天下第二人　《2K》能力值上調到96

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▲▼哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登手感火到發燙。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）近況發燙，近8場比賽有6場得分突破40大關，也曾將季初跌出季後賽名單的火箭帶到西區第四的位置，上週在MVP排行榜也衝上首位。知名NBA電玩《NBA 2K》也在今（11）日將哈登的數值調高到96，僅次於天下第一人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）的98。

從12月開始算到現在哈登總共出賽20場，場均能轟下36.3分外帶8.5助攻、6.4籃板，也讓球隊在保羅（Chris Paul）、戈登（Eric Gordon）接連缺陣的情況下拿下14勝6敗的好成績，儘管近3戰吞下2敗掉到西區第7，不過也無損哈登對球隊帶來的價值，因此在最新一期的MVP排行榜他也一舉衝上榜首。

在《NBA 2K》最新一次調整球員能力值之前，哈登的能力值為94排在全聯盟得分後衛的榜首，再往上調到96後外加勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）從97下修到96，「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）也從96被下修至95，因此哈登跟杜蘭特並列天下第二人，目前評價最高的還是詹姆斯的98不過他目前因傷無法出賽。

關鍵字： NBA火箭2K哈登James Harden
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