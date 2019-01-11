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快艇空拋之城陣容不再　球評認為應退休球衣背號

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▲快艇新任主帥瑞佛斯表示，保羅、喬丹和葛瑞芬是球隊的三巨頭。(圖／達志影像／美聯社)

▲保羅（左）、喬丹（中）、葛瑞芬（右）過去為快艇空拋之城陣容。(圖／達志影像／美聯社)

記者陳瑞浩／綜合報導

快艇於2011球季紅極一時的「空拋之城（Lob City）」班底保羅（Chris Paul）、葛瑞芬（Blake Griffin）、喬丹（DeAndre Jordan）三人已離開洛杉磯，而保羅華麗的傳球與葛瑞芬、喬丹常上演的空中接力也成為絕響，有鑒於三人的驚艷表現，《ESPN》球評傑克森（Mark Jackson）就認為，快艇應將三人的球衣背號退休。

快艇教練瑞佛斯（Doc Rivers）近日曾表示，他認為喬丹的球衣值得在快艇隊退休，而《ESPN》球評傑克森也認為，快艇空拋之城陣容班底保羅、葛瑞芬、喬丹三人在快艇隊效力6年之久，更帶領快艇殺入季後賽第二輪，三人的表現也值得於快艇隊將他們的球衣背號退休。

▲快艇保羅、小喬丹、葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

▲空拋之城陣容始終無法突破季後賽第二輪。（圖／達志影像／美聯社）

快艇「空拋之城」美名雖然曾響徹聯盟且足夠吸睛，但季後賽戰績始終無法突破，2016球季結束後快艇將合約到期的保羅交易至火箭，並於2017年球季中將葛瑞芬交易至活塞，該季結束後喬丹也加入獨行俠，空拋之城陣容正式解體。

保羅、葛瑞芬、喬丹三人都在快艇各自留下紀錄，保羅為隊史助攻王，喬丹是籃板王、葛瑞芬則為隊史得分第二，有鑑於此特殊性球評傑克森與快艇教頭瑞佛斯不難會有退役球衣背號的想法。

儘管在快艇留下紀錄，但三人其實在離開快艇時都各自有想法，保羅曾抱怨快艇內部氣氛不佳，葛瑞芬與喬丹則表示後期輸球輸到很痛苦，背號退休是球員退役後較常見的事，三人至今也各自為他隊主力，但過去表現與成就是否值得將三人背號退休可能仍將回歸於快艇球團與球迷心中答案。

▼保羅的離開成為空拋之城陣容解體主因。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇保羅、葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 快艇NBA葛瑞芬保羅喬丹
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