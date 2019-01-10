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日職／大谷翔平拚30轟30盜　系井嘉男看好40轟

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▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

日籍球星大谷翔平加盟天使第一年，展現二刀流之姿，因手肘不適僅投10場，但以打者身分締造367打席22轟的紀錄，本季將繼續用野手身份站上大聯盟的舞台，37歲阪神外野手糸井嘉男作為大前輩，看好大谷翔平本季能敲出40發全壘打。

大谷翔平去年以投手身份出賽10場，拿下4勝2敗，防禦率3.31的成績，擔任打者時則出賽104場，合計326打數敲出93支安打，包含21支二壘安打、22發全壘打，還有61分打點、10次盜壘，打擊三圍0.285／0.361／0.564，獲得美聯新人王獎項，而美日通算累計70發全壘打。

對於本季目標，大谷期許自己能拚30轟30盜，系井嘉男在接受《富士夕刊》專訪時談到大谷去年表現，直呼相當令人驚豔：「作為投手，他能掌控全場，在打擊方面，他也展現了出色的長打能力，我完全變成他的粉絲了。」

看見大谷以二刀流的身份站穩大聯盟，系井笑說：「他簡直是異次元的人類，看他打球真的很有趣，如果今年專職打者身份的話，他應該可以敲出40轟。」

「世界的全壘打王」王貞治先生日前在電視節目談到大谷翔平驚豔的打擊能力，也看好他能超越自己的868發全壘打紀錄，並稱讚他，「雖然沒有揮大棒但擊球的飛行速度很快，就代表身體很強壯呀。」

關鍵字： 大谷翔平天使系井嘉男
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