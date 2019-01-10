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不爽付3億美元　美媒：洋基退出馬查多爭奪

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▲▼國聯分區戰G4，馬查多（Manny Machado）3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

洋基已經退出馬查多馬查多（Manny Machado）爭奪戰，根據美國媒體報導，馬查多要求超越史丹頓13年3.25億美元（約新台幣100億元）合約，洋基不願意給，已經未再交涉。

馬查多是去年球季結束後，美國職棒市場上最大咖球員，包括費城人、洋基、白襪等隊都想網羅，而馬查多的動作頻頻，讓人以為他就要加盟洋基。

但最近傳出消息，大聯盟官網記者Mark Feinsand表示，洋基不願意出高達3億美元（約新台幣93億），或者提供10年合約給馬查多，如果洋基堅持不要付出這麼多，馬查多就要決定是不是減少合約年限以及降價。

資深記者海曼（Jon Heyman）表示，還沒有確定洋基出局，但洋基最近未再跟馬查多陣營討論，沒有再提出報價，馬恰多陣營想要超越史丹頓13年3.25億美元（約新台幣100億元）合約，除非馬查多願意延遲付款，不然應該很少有球隊可以同意這種條件。

某洋基球團人士表示，沒有聽說洋基要退出爭奪，但真的有聽說，馬查多爭取比史丹頓更大合約，如果這件事是真的，那就祝他好運。

NJ.com認為，依據這些日子的報導，洋基似乎不想花3億美元給馬查多，更不用說是10年3.25億美元，如果洋基對馬查多沒有興趣了，就不會邀請他來洋基球場參觀。

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