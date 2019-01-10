坎特與藍道夫互換？　尼克與國王研商交易可能

▲尼克中鋒坎特（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

距聯盟交易截止日2月7日僅剩不到1個月的時間，根據《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，尼克正與國王研商交易近期抱怨上場時間太少的中鋒坎特（Enes Kanter），並以他換取國王老將藍道夫（Zach Randolph），國王也將透過此交易出清陣中其他球員，因此也可能有第三隊加入交易。

根據《ESPN》報導，尼克坎特與國王藍道夫的合約本季結束後都將到期，且兩人的合約金額相差600萬美元左右 ，故國王若藉此透過第三隊出清陣中其他球員，在確定獲得坎特後於薪資給付上將不會有太大壓力。

《紐約郵報》同時也報導，尼克可能在獲得藍道夫後就將他釋出，交易可能僅是為了出清坎特。尼克本季新秀羅賓森（Mitchell Robinson）表現出色情況下，尼克總教練費茲戴爾（David Fizdale）曾多次表示因羅賓森防守更出色，故多次將他拉至先發，羅賓森近期也將傷癒歸隊，坎特的上場時間可能又遭瓜分。

藍道夫自上個球季與國王簽約後，37歲該季還可繳出14.5分、6.7籃板、2.2助攻，但本季國王高層與他討論，希望可以讓年輕長人考利斯坦（Willie-Cauley Stein）有更多的上場時間，藍道夫也同意，甚至國王出戰客場，藍道夫都不會隨隊出征，開季至今藍道夫也確實一場比賽都未出賽，多著便服於場邊替年輕小將加油。

尼克坎特相當適合國王隊形，擅長進攻的他速度不慢，且坎特目前籃板效率排名聯盟第7，對於擅長快攻的國王而言，若有更多籃板，國王的快速打法將會有更多進攻機會。

▼國王藍道夫。（圖／CFP）