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2019TNF100越野跑挑戰賽　黃金教練團傳授「野練」技巧

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▲▼ The North Face北面2019國際越野跑挑戰賽。（圖／北面提供）

▲ The North Face北面2019國際越野跑挑戰賽，教練團。（圖／北面提供，下同）

記者謝孟儒／台北報導

全球戶外運動品牌The North Face北面自2009年起舉辦TNF100越野跑挑戰賽，2019年經典國際級越野跑賽TNF100將在4月20、21日在黃金淡蘭古道舉辦，分為「入門體驗組10K」、「進階挑戰組20K」、「精英攻頂組50K」、「國際競賽組100K」，其中黃金教練團也分享了野練心得。

TNF100越野跑挑戰賽在盲報階段就已經大受歡迎，其中早鳥和鐵粉報名截至7日，不過正式報名即日起至2月28日，100K招募為100人、50K 為300人、20K 有800人、10K 則是1500人，活動會場在新北市金瓜石勸濟堂，賽道範圍則涵蓋了瑞芳、平溪、雙溪以及石碇區。

有10年資歷的賽道設計師林士懿表示，「對於報名者我們也會做評估，像是過去曾經參加過哪些比賽、成績如何，還有需要有體檢證明，有些人跑過其他平地或是超馬，但不一定適合越野跑，也是需要做評估。」在賽道設計上則是強調安全、精彩以及流暢，要兼顧很多部分，「我們起點終點設在金瓜石，考量點讓現場有觀眾，親友可以在九份、金瓜石去玩，把景點串連起來，同時跑者可以享受。」

▲▼ The North Face北面2019國際越野跑挑戰賽。（圖／北面提供）

而賽前也規劃初階、中階、高階前置訓練課程，要提供學員正確觀念，其中100公里組需要在夜間路跑，帶領高階課程的三重箭歇團總教練黃崇華則說，「跑步是一件很幸福的事情，以多元多樣組織性作為訓練設計，賽事有四個距離，將針對每組別走距離、爬升、路況，還有裝備運用作為訓練課程依據，也會以教練團豐富經驗，最主要讓學員透過訓練在天然原始環境下，訓練反應、心肺功能、肌耐力等。」

對於越野跑初學者的建議，黃崇華也說，「要避免膝蓋受傷，因為很多跑有都是有比賽長跑長距離，或是一個禮拜只有一次強度訓練，建議要維持規律運動，像是一周運動三次，再提高強度。」

另外，曾經在2014、2015年拿下TNF國際越野挑戰賽100K組二連霸的劉治昀教練則說，「1998年台灣第一場超馬賽，當時有15人參加10人完賽，21年過去剩下一個人（我）還在比賽，因此我會針對我這些年在國內外參加的比賽，訓練、裝備、補給、策略上，毫無保留分享。」

▲▼ The North Face北面2019國際越野跑挑戰賽。（圖／北面提供）

關鍵字： 越野跑挑戰賽黃金淡蘭古道TNF100
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