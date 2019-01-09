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亞足賽／大迫勇也梅開二度、堂安律破門　日本3比2逆轉土庫曼

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▲▼ 亞洲盃,亞足賽,日本堂安律 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 亞洲盃,日本vs土庫曼,堂安律進球 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

亞足聯亞洲盃目前正在阿聯進行小組賽，F組的日本首場比賽在9日晚間7點（台灣時間）登場，出戰土庫曼，上半場讓土庫曼先進球，日本開始狂轟門，全場21次射門，最終大迫勇也上演梅開二度，小將堂安律也建功，終場日本以3比2擊敗土庫曼。

亞洲盃四屆冠軍的日本隊，在俄羅斯世界盃後迎來新主帥森保一，2018年繳出五戰不敗成績，在這屆正選名單中，除了世界盃表現傑出的大迫勇也、吉田麻也等人，更加入了新秀堂安律、南野拓實等選手，新舊世代融合，希望能力拼亞洲盃史上五連冠。

本次對戰日本排出4231陣型，單進攻箭頭為大迫勇也， 世界盃陣容吉田麻也、原口元氣都有上場，守門員則是權田修一，第10分鐘柴崎岳自由球，富安健洋起腳遭防守球員化險，第11分鐘堂安律頭槌可惜太正，被守門員orazmuhamedow沒收，第16分鐘土庫曼快攻從左路射門，權田修一驚險化解。

▲▼亞洲盃,亞足賽,日本vs土庫曼 。（圖／達志影像／美聯社）

第17分鐘土庫曼角球禁區頭頂撞門柱飛了，第27分鐘土庫曼隊長Arslanmyrat Amanow禁區外一記大腳遠射，權田修一雖然碰到球但已經來不及，日本0比1落後，第29分鐘大迫勇也左腳射門但偏了，第35分鐘日本危機再現，Atayew又起腳權田修一趕緊撲下，第37分鐘南野拓實禁區勾球被攔下，第40分鐘吉田麻也大腳射飛了，上半場日本0比1。

上半場日本一直找不到空隙進攻，不過下半場節奏開始改變，第48分鐘堂安律起腳太短，51分鐘原口元氣頭頂飛了，55分鐘大迫勇也繞過防守球員斜角度進球，日本追平1比1，第60分鐘大迫勇也梅開二度，日本2比1超前，第71分鐘新秀堂安律漂亮轉身射門，第79分鐘Atayew罰球射進追回一分。

終場日本就以3比2逆轉擊敗土庫曼，森保一的不敗紀錄推進至6場，日本掌握69.9％控球時間，21次射門有6次射正，下場比賽將對上阿曼。

▲▼亞洲盃,亞足賽,日本vs土庫曼 。（圖／達志影像／美聯社）

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