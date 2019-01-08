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波拉斯藉國民幫哈波抬價　逼費城人緊張跟進3億美元

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▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳國民願意給哈波超過3億美元合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

知名經紀人波拉斯（Scott Boras）與國民球團高層關係要好，為了幫客戶哈波（Bryce Harper）爭取最優渥合約，國民被專家認為是波拉斯找來拉抬身價，在提出3億美元以上合約報價後，積極網羅的費城人老闆也將親自出馬談約，有望加碼跟進。

去年季後國民試圖留下哈波，端出10年3億美元合約遭拒，聖誕節雙方重啟談話，願意給出一張超過3億美元的超級大約，國民兩度報價展現出誠意，當這個報價消息傳出後，國民被認為在這場搶人大戰暫居領先地位，其他有意網羅的球隊也緊張了起來，準備繼續加碼。

美媒《 The Athletic》專欄作家吉諾利（Brittany Ghiroli）猜想波拉斯是否想要藉國民來拉抬哈波身價，「或許國民隊根本無意要簽下哈波，但國民開出3億美元報價後，引起費城人球團的恐慌，馬上準備加價跟進。」

「如果波拉斯真的只是要國民幫忙抬價，那國民為何不透過媒體反駁？因為這樣對國民也有利，首先國民看起來好像認真想簽回哈波，讓其他球團加碼跟進，就算最後國民在這場爭奪戰輸了，哈波被別隊以3億或4億美元簽下，其他球團在投入這麼大筆的金錢後，也無力於其他空間的補強。」吉諾利提出合理的懷疑。

吉諾利懷疑歸懷疑，但不否認國民有簽哈波的意願，只是國民現在團隊薪資已經很高，考量球團的未來，像是明星三壘手藍登（Anthony Rendon）合約即將到期，將會是國民在自由市場能夠砸多少錢的因素。

▲波拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲波拉斯（右二）跟國民高層關係要好。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 波拉斯國民費城人哈波
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