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釀酒人補先發輪值　積極交涉巨人「季後賽之神」邦格納

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▲巨人，邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲邦格納（Madison Bumgarner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

釀酒人去年靠著「開場投手」等戰術驚奇的闖到國聯冠軍戰，雖然靠著奇招挺過難關，不過先發輪值的缺口仍是個大問題，休賽期就不斷傳聞有意巨人的季後賽之神「瘋邦」邦格納（Madison Bumgarner），8日傳出雙方有相關文件往來。

根據《MLB.com》記者摩洛西（Jon Morosi）8日報導，釀酒人與巨人有討論交易邦格納的文件往來，不過摩洛西也強調，這並不代表雙方接近達成共識，只不過是進一步的交涉，看釀酒人為了得到邦格納會提出什麼籌碼。

邦格納為巨人「偶數年」王朝大功臣，他在2014年國聯冠軍戰、世界大賽都獲得系列戰MVP殊榮，由於在季後賽留下許多鬼神般的紀錄，2014年季後賽總計主投52.2局、生涯世界大賽防禦率0.25都是大聯盟紀錄，且他更是「強投豪打」的代表，生涯擊出2發滿貫砲追平聯盟投手滿貫砲紀錄，收穫2座銀棒獎。

邦格納在2017年開季前因為騎越野車摔傷左肩，影響這兩季的表現，兩年出賽都不到22場，由於合約將在2019年球季結束後到期的關係，巨人考慮到接下來的續約問題，才有意交易，不過冬季會議上球團展現出來的態度是不急於交易邦格納。

釀酒人去年季後賽靠著「開場投手」，或稱「假先發」戰術取得莫大的成功，差點扳倒豪門球隊道奇，雖然今年尼爾森（Jimmy Nelson）肩膀手術報銷一個賽季後歸隊，先發輪值仍是釀酒人最大弱點，因此他們才有意與巨人交涉邦格納。除此之外，費城人、洋基、勇士都曾經傳聞有意邦格納。

關鍵字： 釀酒人巨人瘋邦邦格納假先發開場投手
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