猛龍過江／職業武跆王接軌世界　跆拳選手新出路

▲台北市體育總會跆拳道協會理事長應曉薇（中）與「武跆王」參賽選手。（圖／中華綜合格鬥協會提供）



記者路皓惟／台北報導

台灣的跆拳道選手實力近年來有目共睹，猛龍過江職業技擊爭霸賽「武跆王」賽事，給了跆拳道選手另一個發展出路，中華職業技擊聯合會名譽主席、台北市體育總會跆拳道協會理事長應曉薇議員，也特別在這次賽前替參賽選們加油打氣，鼓勵選手們延續運動員生命。

應曉薇表示，「國內跆拳道選手之前只有亞奧運等國際賽事舞台，且技術表現受限制於電子護具規則。現在有了武跆王職業賽，除了給選手更多表現空間提升賽事精彩度，吸引更多觀眾，也能延續選手生涯，有更多發光發熱機會。」

「從前年就開始計畫推動跆拳道職業化與世界接軌，職業化的改變將送選首站上世界舞台，看到台灣優秀的運動員，雖然這過程走得緩慢，但至少有人走。」理事長應曉薇在多年觀察籌備，終於實現這個願望，也期望幫助選手們找到一條出路，不再覺得沒有未來。

職業跆拳道改變以往「給分方式」，選手可完全展現出跆拳道猛烈的腿法，實現真正的對打，應曉薇表示，「職業跆拳道是武德的一種展現，也是實質的真功夫，很希望選手們在職業舞台上也能得到支持和掌聲，奧運金牌不是唯一。」

來自台師大的選手陳昕認為，武跆王比賽給許多無法在電子護具踢出成績的選手有另一個出路。道館教練林柏佑則表示，「希望透過這樣的賽事帶來更多關注，知道跆拳道也可以這麼精彩。」林柏佑也說自己也考慮未來朝職業選手發展。

▲猛龍過江「武跆王」將於1月12日在和平籃球館開戰。（圖／中華綜合格鬥協會提供）