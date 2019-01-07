血性男兒畢斯利　直接跟裁判說：「我要扁唐斯」

▲畢斯利與唐斯兩人在搶位子的時候引發口角。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人7日作客明尼蘇達灰狼，湖人陣中面臨傷兵潮，也讓季初較少上場時間的畢斯利（Michael Beasley）獲得比較多的時間，不過今天他在比賽中與灰狼一哥唐斯（Karl-Anthony Towns）發生口角，並且失控地向裁判說，「我要扁他（唐斯）」

此戰第二節剩下4分19秒時，在場上的畢斯利即將被教練換下場，此時唐斯正站在湖人休息區邊線準備發界外球，畢斯利往休息區走時一路上不斷對著裁判碎嘴，甚至直接噴出，「這一切根本是狗屎，我要扁他（唐斯）」，裁判見狀立馬送給雙方各一次技術犯規。

畢斯利會這麼不爽應該是在前兩波灰狼進攻時，畢斯利對位防守唐斯在卡位中兩人有較大的肢體碰撞，這當中畢斯利先被吹一次防守犯規，另一次則是成功守住唐斯。裁判對於這次口角處理來得很快，不過相較於畢斯利氣焰高漲地嗆聲，唐斯則是一臉無辜的吞下技術犯規。

▼唐斯收到技術犯規一臉無辜。（圖／CFP）



本季才加盟湖人的畢斯利，季初沒有得到太多上場時間，又因為要照顧當時生病的母親像球隊告假，因此不在球隊的輪替陣容當中。他母親在去年聖誕節前往生，畢斯利歸隊後又面臨陣中「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、庫茲馬（Kyle Kuzma）等主力前鋒因傷缺陣，因此也讓他在近兩戰得到出場機會。

畢斯利今天上場本季新高的20分鐘，以8投5中的高命中率砍下11分外帶5籃板、1助攻。

▼畢斯利今天獲得本季新高的20分鐘上場時間。（圖／CFP）

