築夢踏實的最佳案例　菊池雄星與巨怪合影舊照

▲菊池雄星與強森在2010年的合照。（圖／翻攝自臉書）



體育中心／綜合報導

日本左投菊池雄星透過入札制度正式加盟西雅圖水手，他也在加盟記者會上表示自己15歲就開始懷抱大聯盟夢想，最近也流傳一張菊池在西武時期與大聯盟傳奇左投「巨怪」強森（Randy Johnson），讓網友紛紛表示，「築夢踏實的真實案例」

現年27歲的菊池雄星，高中畢業後就投入日本職棒選秀，並且在6支球隊第一指名的情況下加入了西武獅。這張照片也是2010是菊池加入西武的第一個賽季，也正是賽揚左投強森退休的第1年，兩人也在日本拍下這張意義重大的合照。

強森征戰大聯盟22年，生涯出賽618場，拿下303勝166敗，生涯防禦率3.29，總共累積4875次三振。入選過10次明星賽，5度摘下賽揚寶座，在2015年也以97%的得票率入選棒球名人堂。

▲強森自從大學時期就相當熱愛攝影。（圖／達志影像／美聯社）



強森自從退休後開始專研過往的興趣，成為一名攝影師，還有自己的攝影作品網頁。2010年是他與菊池雄星的首次見面，不過他們倆再度於去年會面，因為強森除了到世界各地攝影外，同時也是響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）的助理，去年8月強森陪同哈森到日本造訪過菊池雄星。