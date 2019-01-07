運動雲

> >

築夢踏實的最佳案例　菊池雄星與巨怪合影舊照

ETtoday運動雲

▲▼菊池雄星。（圖／翻攝自臉書）

▲菊池雄星與強森在2010年的合照。（圖／翻攝自臉書）

體育中心／綜合報導

日本左投菊池雄星透過入札制度正式加盟西雅圖水手，他也在加盟記者會上表示自己15歲就開始懷抱大聯盟夢想，最近也流傳一張菊池在西武時期與大聯盟傳奇左投「巨怪」強森（Randy Johnson），讓網友紛紛表示，「築夢踏實的真實案例」

現年27歲的菊池雄星，高中畢業後就投入日本職棒選秀，並且在6支球隊第一指名的情況下加入了西武獅。這張照片也是2010是菊池加入西武的第一個賽季，也正是賽揚左投強森退休的第1年，兩人也在日本拍下這張意義重大的合照。

強森征戰大聯盟22年，生涯出賽618場，拿下303勝166敗，生涯防禦率3.29，總共累積4875次三振。入選過10次明星賽，5度摘下賽揚寶座，在2015年也以97%的得票率入選棒球名人堂。

▲▼巨怪強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲強森自從大學時期就相當熱愛攝影。（圖／達志影像／美聯社）

強森自從退休後開始專研過往的興趣，成為一名攝影師，還有自己的攝影作品網頁。2010年是他與菊池雄星的首次見面，不過他們倆再度於去年會面，因為強森除了到世界各地攝影外，同時也是響尾蛇總管哈森（Mike Hazen）的助理，去年8月強森陪同哈森到日本造訪過菊池雄星。

關鍵字： MLB水手菊池雄星強森Randy Johnson
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

三寶騎士「見縫就鑽」撞保桿　後座妹慘卡腳...網：還沒道歉

熱門新聞

林書豪好夯！成熟球風加上到期約　多支球隊搶著要

SBL／裁判賽後不握手就跑　周俊三怒批：出來面對

亞足賽／和空姐、女明星的姐弟戀　南韓球員高顏值大嫂團

林書豪9投7中高效砍15+5　Q3爆發拿11分助老鷹狂勝熱火24分

美媒爆戴維斯2月加盟湖人　鵜鶘老闆：隨緣不強留

騎士裁掉僅打3場麥考　簽公牛棄將填補空缺

讀者回應

﻿

最新新聞

1韋德500三分達標平喬丹一驚人紀錄

2職業武跆王強調肉搏　精彩度更高

3阿提諾負傷歸隊　陳建州感動

4「我要扁唐斯」　血性男兒畢斯利

5猛龍過江武跆王　台體嗆聲彰師大

熱門新聞

1成熟球風+到期約　多支球隊搶豪哥

2裁判不握手就跑　周俊三重砲怒批

3南韓球員大嫂團顏值超高

4林書豪戰熱火9投7中高效砍15+5

5鵜鶘老闆不強行留下戴維斯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

台灣IMMAF RFC-WOTD業餘格鬥冠軍賽

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366