NBA中國賽10月登場　詹姆斯第3次造訪領湖人戰籃網

▲詹姆斯（LeBron James）將率領湖人出戰10月海外熱身賽中國賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

NBA海外熱身賽連續12年在中國舉行，10月10日上海、10月12日深圳開打，這次NBA端出的組合為湖人、籃網兩支與中國球員都有淵源的球隊，而這也是詹姆斯（LeBron James）生涯第3次出席中國賽。

根據《ESPN》記者Michael Yuan報導，NBA在2019年安排兩場在中國的海外熱身賽，將由湖人出戰籃網，別在10月10日上海、10月12日深圳舉行。

兩支球隊過去與中國球員都有淵源，湖人在2007年選秀會以第2輪第40順位挑選來自中國的孫悅，並在2008-09賽季登錄，雖然該球季孫悅僅出賽10場，但他也成為巴特爾之後第2位獲得NBA冠軍戒的中國球員。

還沒易主搬到布魯克林之前的籃網，曾經在2008年交易來2007年首輪第6順位被公鹿挑選的易建聯，兩個球季下來總共為籃網出賽113場比賽，其中103場先發，場均貢獻10.2分、6.2籃板。2016年易建聯也靠著里約奧運傑出的表現，獲得湖人的青睞，雙方簽訂短約讓他短暫的重返NBA戰場。

▲易建聯2016年短暫加盟湖人重返NBA戰場。（圖／達志影像／美聯社）

作為聯盟第一人的詹姆斯，曾經在2007年隨著騎士在上海、澳門進行兩場海外熱身賽對決「魔獸」霍華德（Dwight Howard）領軍的魔術。詹姆斯將天賦帶到熱火之後，2012年也在北京、上海打了兩場中國賽，當時的對手為快艇。除了詹姆斯之外，湖人的後衛史帝文森（Lance Stephenson）也是第3次出席中國賽。

NBA自2004年將海外賽延伸到中國之後，2007年到2018年連續11年都安排中國賽，火箭、國王、騎士、魔術、公鹿、勇士、溜馬、金塊、籃網、快艇、熱火、黃蜂、鵜鶘、灰狼都曾造訪過中國。