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NFL／單場5射門創隊史紀錄　美聯外卡電光人淘汰烏鴉

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▲2019NFL美聯外卡,電光人淘汰烏鴉。（圖／達志影像／美聯社）

▲NFL美聯外卡電光人淘汰烏鴉。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

NFL季後賽美聯外卡戰7日洛杉磯電光人客場對上巴爾的摩烏鴉，電光人靠著優秀的防守，限制烏鴉菜鳥四分衛傑克森（Lamar Jackson）的威脅性，在踢球員巴德利（Michael Badgley）5次射門命中下，終場就以23比17擊敗烏鴉晉級美聯分區戰。

上半場電光人的防守徹底鎖住烏鴉進攻，第一節電光人兩次的射門取得6比0領先，第二節2次射門領先擴大到12比0，第三節烏鴉靠著射門終於破蛋，電光人跑衛戈登（Melvin Gordon）衝出達陣，第四節雖然傑克森找回傳球節奏，傳出2次達陣，但已經為時已晚，最後由電光人帶走勝利。

電光人防守立下大功，上半場傑克森8次傳球僅2次完成，包括1次被抄截，只送出17碼，烏鴉還出現3次掉球。另外，爭議判決也讓烏鴉少了一次達陣，防守球員取得自由球一路跑到達陣區，但經過重播判決，裁判認為電光人戈登已經觸地完成進攻，烏鴉得分被沒收。 

▲2019NFL美聯外卡,電光人踢球員巴德利（Michael Badgley）5次射門命中創隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲電光人踢球員巴德利（Michael Badgley）單場5次射門命中創隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

此戰電光人四分衛瑞佛斯（Philip Rivers）全場32次傳球完成22次，推進160碼，沒有傳出達陣，跑衛戈登貢獻全隊唯一的達陣。電光人踢球員巴德利一共踢進5顆射門，寫下電光人隊史季後賽單場射門紀錄。

電光人睽違6年再次打進季後賽，美聯外卡戰擊敗烏鴉後，下一戰對手將是超級盃常勝軍新英格蘭愛國者隊，根據《Pro Football》資訊顯示，上一次電光人在季後賽連贏2場已要回溯到2007年。

▲2019NFL美聯外卡,電光人淘汰烏鴉,四分衛瑞佛斯（Philip Rivers）。（圖／達志影像／美聯社）

▲電光人四分衛瑞佛斯（Philip Rivers）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： NFL美聯外卡烏鴉電光人
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