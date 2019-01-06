ABL／夢想家6連勝後碰亂流　體力不足、溝通失調問題浮現

▲夢想家主控李學林。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／彰化報導

面對實力堅強的新加坡騰飛之獅，夢想家以80比86近4場輸掉3場，賽後總教練穆雷（Dean Murray）與李學林分別提出球隊的問題，包括第四節體力不支，以及溝通不佳導致流暢性不足。

「這是一場激烈的比賽，我們一直有咬住比分嘗試著反擊，很可惜沒有拿下勝利。」夢想家開季6連勝之後歷經2連敗，好不容易在5日主場週擊敗印尼泗水騎士止敗，但6日又以80比86輸給新加坡騰飛之獅，賽後總教練穆雷對於球員表現感到肯定，可惜最終輸球收場。

針對球隊現階段遭遇的亂流，穆雷與主控李學林個別提出看法。對於夢想家在第四節體力不支熄火的老毛病，穆雷表示，這方面心理因素大於生理因素，在主場背靠背賽程的第二場比賽，客隊在體力上有一定的優勢，所以球員必須學會在第一場打完後調整狀態與心態，這是球隊所面對的重要課題。

主控李學林另外提出場上溝通的問題，「我英文不是太好沒辦法即時與老外溝通，必須透過第二人轉達，而隊友間必須互相信任，比賽後半段常出現戰術溝通沒聽進去的問題，導致傳導流暢性受阻。開季我們打出好成績，對手也會針對我們去設計戰略，所以我們得盡快去解決這狀況。」