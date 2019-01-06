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NFL／美聯外卡電光人戰績佳卻作客　烏鴉啟動最年輕QB

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▲電光人四分衛瑞佛斯率隊擊敗孟加拉虎隊。(圖／達志影像／美聯社)

▲電光人四分衛瑞佛斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

NFL季後賽外卡戰於7日繼續上演，美聯外卡戰第二場由第4種子巴爾的摩烏鴉出戰第5種子洛杉磯電光人隊，這是烏鴉隊相隔6年來首次於季後賽握有主場優勢，也是今年季後賽唯一戰績好的一方必須作客比賽。

對於烏鴉和電光人來說，都是睽違已久的季後賽，烏鴉隊上次季後賽已是2013-14年賽季，而電光人上次季後賽更為久遠，這是自2013年首次打季後賽，兩隊歷史上有過12次交手，電光人戰績5勝7敗、勝率4成17。

如果四分衛的比賽經驗代表一切的話，電光人在這部分佔有優勢，明星四分衛瑞佛斯（Philip Rivers）有過9場參與季後賽的經驗，而烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson）只是一名菜鳥，接下先發四分衛的時間也只不過只有短短2個月，將會是NFL季後賽史上最年輕的先發四分衛。

▲巴爾的摩烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴爾的摩烏鴉四分衛傑克森（Lamar Jackson）衝球能力極強。（圖／達志影像／美聯社）

此戰觀戰重點為電光人外接手艾倫（Keenan Allen）與烏鴉角衛史密斯（Jimmy Smith）的攻防對決，烏鴉二線防守陣中年輕且堅強，但經驗不足還是比較明顯的缺點，可能會是比賽的隱憂。

電光人首節得分能力極佳，過去6場比賽首節攻下43分、失掉14分，但四分衛瑞佛斯近3場比賽首波進攻都被抄截，一共奉送10分給對手，儘管如此，電光人過去的10場比賽，首節得分能力還是優於對手。

烏鴉想要贏得比賽進攻組必須減少不必要的失誤，特別是年輕四分衛傑克森的表現攸關球隊成敗，而防守組必須發揮如季賽強大的嚇阻能力，至於電光人最該做的就是不讓傑克森發揮衝球優勢，利用對方二線防守經驗不足的弱點加以攻擊。

▲洛杉磯電光人外接手艾倫（Keenan Allen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲電光人外接手艾倫（Keenan Allen）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： NFL美聯外卡烏鴉電光人
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