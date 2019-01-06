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雙重後撤步投籃遭吹走步　柯瑞：看過幾次想試一下

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▲▼勇士，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

勇士與國王之戰第四節6分06秒時柯瑞(Stephen Curry)在福克斯(De'Aaron Fox)面前使用「雙重後撤步」的方式出手三分，這個動作就像是哈登(James Harden)對上爵士之戰所使用的，不同的是柯瑞這次遭吹判走步違例，賽後談到這個判決，柯瑞說，「那種動作我見過1、2次，我以為沒問題所以我就自己嘗試了一下。」

去年12月18日哈登在面對爵士的比賽在盧比歐(Ricky Rubio)的防守下向後跳了兩步退到三分線外出手，裁判當時沒吹判走步，畫面曝光後引起各大社群媒體廣泛討論，賽後裁判報告認定那是一次走步動作認為當時是誤判。柯瑞在與國王之戰中做出類似的動作便遭裁判吹走步違例，柯瑞在抗議判決時在胸前比出哈登的球衣背號13號以示抗議。

▲柯瑞比出13抗議。

柯瑞在此戰打滿第四節攻下42分幫助勇士獲勝，並投進10顆三分球，三分命中數也超越目前效力爵士的柯佛(Kyle Korver)成為歷史第4，賽後他談到這場比賽時說，「裁判知道是不同的人做那個動作所以他吹我走步了，當我做那動作時我真的以為沒問題但他們還是吹了。我一直都想盡可能出場很多時間，但賽季很漫長，無論如何只要隨時準備好上場就行了。」

▼哈登的雙重後撤步三分。

關鍵字： NBA柯瑞
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