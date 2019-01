雙重後撤步投籃遭吹走步　柯瑞：看過幾次想試一下

▲勇士柯瑞(Stephen Curry)。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

勇士與國王之戰第四節6分06秒時柯瑞(Stephen Curry)在福克斯(De'Aaron Fox)面前使用「雙重後撤步」的方式出手三分,這個動作就像是哈登(James Harden)對上爵士之戰所使用的,不同的是柯瑞這次遭吹判走步違例,賽後談到這個判決,柯瑞說,「那種動作我見過1、2次,我以為沒問題所以我就自己嘗試了一下。」

去年12月18日哈登在面對爵士的比賽在盧比歐(Ricky Rubio)的防守下向後跳了兩步退到三分線外出手,裁判當時沒吹判走步,畫面曝光後引起各大社群媒體廣泛討論,賽後裁判報告認定那是一次走步動作認為當時是誤判。柯瑞在與國王之戰中做出類似的動作便遭裁判吹走步違例,柯瑞在抗議判決時在胸前比出哈登的球衣背號13號以示抗議。

Steph put up Harden's number after he got called for a travel pic.twitter.com/ZUhsFMeZeS