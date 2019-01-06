水手主場更名象徵一朗時代落幕　期望留下生涯最後足跡

▲水手傳奇鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

西雅圖水手主場改了新名字，未來不再叫做「薩菲柯球場（Safeco Field）」，自2019年開始水手主場更名T-Mobile球場，與水手簽下小聯盟合約的45歲日籍球星鈴木一朗，有望在這座新更名的球場留下生涯最後足跡。

水手主場在1995年開始動工興建，用於取代國王巨蛋棒球場，這座可閉式巨蛋球場於1999年落成，當時薩菲柯保險公司砸錢取得20年冠名權，水手隊傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）和鈴木一朗都是在薩菲柯留下許多令人印象深刻的經典時刻。

去年開季前水手以大聯盟合約簽下鈴木一朗，希望一朗的生涯能夠在水手隊劃下句點，季中接受球團安排暫時轉任特助，球季不再以球員身份出賽，但他並未正式宣布退休，水手在今年與他簽下小聯盟合約，3月底將以球員身分到日本東京參加海外開幕戰。

水手球團相當重視鈴木一朗，總經理迪波托（Jerry Dipoto）表示，今年2月春訓報到時，一朗的身份會是教練兼選手，若是春訓能保持健康，將會給予開季名單的機會，保留一個位置給這位水手傳奇。

▲鈴木一朗去年季中轉任特助。（圖／達志影像／美聯社）



東京海外開幕戰2場結束後，水手將回到美國本土比賽，因應海外賽的28人名單也將變回25人名單，屆時一朗是否還能留在陣中仍是未知數，因此海外戰被認為是一朗球員生涯最終戰，而此次球場更名也似乎也象徵著一朗時代即將落幕。

薩菲柯球場這20年時間，水手曾經歷單季116勝高峰，打破美聯單季勝場紀錄，寫下隊史最輝煌的賽季，但也曾兩度經歷單季百敗低谷，自2001年至今，水手已經18年未進季後賽，如今球場換了新名字，球隊也正步入重建期，期待有一番新氣象。

根據美媒報導，新的冠名贊助合約期限25年，到2043年12月止，這將是大聯盟第3座由電信公司冠名的球場，總金額8750萬美元，等於每年冠名費用350萬美元，據了解，這筆費用將作為球場設備更新及維護使用。

▲西雅圖水手主場薩菲柯球場（Safeco Field）更名為T-Mobile球場。（圖／達志影像／美聯社）



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