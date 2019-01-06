運動雲

> >

林書豪降臨多倫多？　外媒曝暴龍尋覓控衛頂羅瑞空缺

ETtoday運動雲

▲▼林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪先發、替補兩相宜。（圖／CFP）

記者黃詩崴／綜合報導

林書豪有望衝擊冠軍獎盃？根據《Sporting News Canada》報導，多倫多暴龍隊有意透過交易找來適合的組織控球以頂替當家後衛羅瑞（Kyle Lowry）因傷無法上場的空缺，目前的口袋名單有灰狼隊提格（Jeff Teague）以及老鷹隊的林書豪。

暴龍隊目前28勝12敗位居東區老二，不過主控羅瑞因背傷已經缺陣了近10場比賽中的9場，這10場賽事暴龍僅拿到5勝，儘管羅瑞依舊是在每日觀察名單當中，但對於一心想挑戰總冠軍的暴龍隊來說，有必要找到適合的控球備案。

根據《Sporting News》記者丹維尼（Sean Deveney）報導，先前暴龍就有傳出想要盤來巫師二哥畢爾（Bradley Beal），不過礙於可能需要付出過大的交易代價，因此退而求其次尋求交易提格或是林書豪的機會。

▲▼林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪加盟暴龍應能刷新個人季後賽紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪本季來到老鷹出賽34場都是板凳出發，上場時間18.7分鐘為新人年後最低，不過仍就可以攻下10.5分、3.4助攻的高效表現，丹維尼認為林書豪過去也有擔任先發的經驗，很適合暴龍隊在羅瑞歸隊前先頂著先發重任，待羅瑞回來後再將林書豪擺回他近年來熟悉的第六人角色。

假使暴龍成功網羅林書豪，那他將有很大的機會重返季後賽，這將會是林書豪9年的NBA生涯，第4度的參與季後賽，不過先前林書豪3次的季後賽經驗都止步於首輪。

關鍵字： NBA暴龍林書豪Kyle Lowry羅瑞
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／投球遇到瓶頸　杜家明新球季轉攻三壘

中職／志龍大仔被砍了！　統一解約5球員季後首波釋出

韓職／球迷反彈聲浪來襲　樂天巨人堅持高雄春訓

中職／棄投從打成功案例多　杜家明把握年輕轉型

大谷翔平挑戰868轟？王貞治：我覺得能超過

日職／清宮幸太郎與王柏融競爭火力　新球季要敲30轟

讀者回應

﻿

最新新聞

1楊雅惠登助攻后　黃品蓁22分冠全隊

2暴龍、公鹿之戰　字母哥43分做白工

3ABL／神準吳松蔚三分球超過5成

4彭詩晴送9助攻新疆闖季後賽

5費德勒率瑞士霍普曼杯2連霸

熱門新聞

1投球遇瓶頸　杜家明新球季轉三壘

2統一解約黃志龍、李瑋華等5球員

3球迷反彈　樂天巨人堅持高雄春訓

4棄投從打成功多　杜家明年輕轉型

5大谷翔平868轟？王貞治：能超過

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

猛龍過江雙吳出擊

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366