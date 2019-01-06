林書豪降臨多倫多？　外媒曝暴龍尋覓控衛頂羅瑞空缺

▲林書豪先發、替補兩相宜。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

林書豪有望衝擊冠軍獎盃？根據《Sporting News Canada》報導，多倫多暴龍隊有意透過交易找來適合的組織控球以頂替當家後衛羅瑞（Kyle Lowry）因傷無法上場的空缺，目前的口袋名單有灰狼隊提格（Jeff Teague）以及老鷹隊的林書豪。

暴龍隊目前28勝12敗位居東區老二，不過主控羅瑞因背傷已經缺陣了近10場比賽中的9場，這10場賽事暴龍僅拿到5勝，儘管羅瑞依舊是在每日觀察名單當中，但對於一心想挑戰總冠軍的暴龍隊來說，有必要找到適合的控球備案。

根據《Sporting News》記者丹維尼（Sean Deveney）報導，先前暴龍就有傳出想要盤來巫師二哥畢爾（Bradley Beal），不過礙於可能需要付出過大的交易代價，因此退而求其次尋求交易提格或是林書豪的機會。

▲林書豪加盟暴龍應能刷新個人季後賽紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



林書豪本季來到老鷹出賽34場都是板凳出發，上場時間18.7分鐘為新人年後最低，不過仍就可以攻下10.5分、3.4助攻的高效表現，丹維尼認為林書豪過去也有擔任先發的經驗，很適合暴龍隊在羅瑞歸隊前先頂著先發重任，待羅瑞回來後再將林書豪擺回他近年來熟悉的第六人角色。

假使暴龍成功網羅林書豪，那他將有很大的機會重返季後賽，這將會是林書豪9年的NBA生涯，第4度的參與季後賽，不過先前林書豪3次的季後賽經驗都止步於首輪。