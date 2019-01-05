高雄國際馬拉松10週年講座　謝千鶴指導跑步訓練

▲高雄馬拉松10週年講座 謝千鶴親自指導跑步訓練。（圖／高雄市運動局提供）

體育中心／綜合報導

2019高雄Mizuno國際馬拉松即將於2月17日在高雄國家體育場開跑，高雄市政府運動發展局今(5)日下午1時30分邀請現役女子半馬全國紀錄保持人謝千鶴分享她從未揭露的跑步心路歷程，並利用國體場國際標準田徑場親自指導跑步訓練，吸引逾300位民眾報名參加。

今年高雄國際馬拉松邁入第10週年，系列活動特別邀請到馬拉松界「不死鳥」謝千鶴分享她田徑場上的心路歷程，曾因傷意志消沉、舉步維艱，歷經4次開刀的她，不過兩年多的時間，即在世界各大田徑賽履創佳績，更代表台灣參加里約奧運。她細說自己的故事，勉勵跑者們挑戰極限、勇於追求夢想。

謝千鶴的媽媽和姊姊也悄悄出席今日講座，令謝千鶴驚喜萬分，分享辛苦復健歷程時，講到一路走來家人的支持，以及對父親的遺憾，她數度哽咽，呼籲大家熱衷運動，更要好好珍惜和家人相處的時光。

一小時分享會結束後，謝千鶴也帶領跑者們於國際級標準田徑場上進行全套跑步訓練，包含熱身、拉伸、敏捷訓練、肌力訓練和緩和收操，讓跑者們提前感受高雄國際馬拉松終點賽道的壯闊與舒適。

【經歷四次手術，重新接受訓練，體會人生起落】

「人生中的低谷，四次手術是我人生從未想過會發生的，尤其在我當時跑步正巔峰要起步時歷經這樣的事情，更發生了四次，其中一次因手傷口沾黏無法站立和走路，那一次真的讓我體悟到人生」。

大學期間謝千鶴為了超越1500公尺紀錄，進行高強度密集訓練導致腔室症候群，在歷經3年了4次手術之後，她非但沒有放棄跑步，反而挑戰了更讓一般人敬畏的馬拉松賽道。在2013年台北馬拉松健康的完成生涯的第一場全程馬拉松賽後，謝千鶴開始了挑戰自己極限的過程，42.195公里的故事才正要開始啟動。

【跨越障礙，化羈絆為墊腳石】

「手術完才是一個開始，自己要去摸索復健和重回田徑場的過程，花了許多時間才摸索及領悟，一次一次的嘗試和失敗，也曾讓我想放棄，但想想都走了一半了，還是拼一下。」謝千鶴2016年跑進了里約奧運，並創下台灣女子選手在奧運的最佳成績， 2017年在日本體育大學長距離紀錄會以9分36.26秒打破由李素梅保持了38年的3000公尺全國紀錄，2018年1月在大阪半程馬拉松以1小時12分19秒打破半程馬拉松全國紀錄，12月更在台北馬拉松以2小時40分44秒創下個人最佳成績。

【對高雄情有獨鍾，見證高雄國際馬拉松10週年】

「高雄也是近十年多藴育我的地方，對訓練我的教練簡招旺及仁武高中長跑隊，更是萬分感謝。」謝千鶴對高雄的情感，從恩師、訓練及培育她的母校，高雄對千鶴而言，是充滿歸屬及感恩的地方。臺灣最友善的城市馬拉松-高雄MIZUNO國際馬拉松，今年即將邁入10週年，此次路線沿途除了經過高雄超過10個特色的新舊建築之外, 高雄鐵路地下化工程即將通車，中博高架橋也會功成身退化身為綠色廊道，謝千鶴將與所有選手將一起見證中博高架橋走入歷史，跟著高雄一起奔向未來。

【優質競賽場地‧獲三大認證】

高雄國際馬拉松自2010年起每年於元宵節前後假國際田徑總會(IAAF)一級認證之高雄國家體育場舉辦，第三屆2013年開始首次向中華民國田徑協會(簡稱田協)辦理賽道丈量同時申請國際認證，聘請由國際田徑總會所認可的B級國際丈量員趙子文進行賽道測量，取得5年國際認證，邁入第10屆高雄國際馬拉松將於2019年2月17日舉辦，因賽道調整，再次向中華民國田徑協會申請賽道丈量且爭取國際認證，將於2018年1月5-7日現場實地丈量，提供跑者最佳賽道。另持續向田協申請成績認證，讓跑者成績受到田協正式認定。