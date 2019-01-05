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百年老淡水球場　新任會長紀文豪帶領邁入第二個百年

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▲▼台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場），新任會長紀文豪 。（圖／Kai Chou授權）

台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場），新任會長紀文豪 。（圖／Kai Chou授權）

體育中心／綜合報導

從1919到2019，已經走過百年歲月的台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場），在去年底新任會長紀文豪接任後，已然蓄勢待發，期能在邁入第二個百年的2019年之際，展現活力、創新與變革。

儘管1月16日理監事會議之後，各項人事佈局與政策執行才能塵埃落定，但新任會長緯豪集團總裁紀文豪，胸中早已擘劃出整個藍圖。新年伊始，紀文豪除了要跟全國球友說聲新年快樂外，針對這座百年球場的未來，也提出他的一些想法與計畫。

除了之前在會長交接典禮上所提出的各項政見，諸如強化內部管理、有效利用資源、調整客群、啟動和新北市政府之間的良善溝通、籌建高爾夫學院、提高老淡國際知名度、籌建新會館、以及成立台灣高爾夫基金會之外，在眾所關心的管理團隊人選部分，紀文豪也也有他的獨特觀點。他要採行「雙首長制」，從內部提拔一位管理人才出任副總經理，負責內部球場管理運營，再由外部延攬一位業務與公關長才，負責外部業務拓展與公關事務。

「一座已經百年的球場，內部一定會有許多人才。我要從中提拔有能力者出任管理階層，適才適所，也能建立起良好的升遷管道，提升員工們的向心力。」紀文豪說。「此外，我也會延攬外部人才，利用他們在外界既有的人脈與資源，來協助老淡水球場的業務推廣與關係建立。雙首長制，彼此合作又競爭，就像爬樓梯一樣，拾階往上，進入好的循環。」

紀文豪也強調，他會以他經營緯豪集團的成功經驗，導入老淡水球場的經營管理，期能將這個百年歷史的文化資產，轉變為財源滾滾的礦產。讓老淡水成為績優股，達到收支平衡。他也表示，新的理監事團隊成員個個都是事業有成的企業家，各有各地資源與專業，且每位理事與監事都懷抱著相同的目標，那就是擦亮老淡水的金字招牌。所以，他們會團結合作、齊心齊力，打造老淡水球場以及台灣高爾夫運動的美好未來。

關鍵字： 老淡水球場紀文豪
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