庫茲馬化身「大鬍子」　網友：也想學買犯？

▲庫茲馬化身「大鬍子」。（圖／翻攝自IG／kuz）



記者黃詩崴／綜合報導

湖人新少主庫茲馬（Kyle Kuzma）因上一戰面對雷霆的比賽中，受傷導致該場下半場比賽就沒有再回來了，今（5）日主場迎戰尼克的比賽也因傷作壁上觀。不過他今天在IG上放上化身「大鬍子」的照片，也讓國外網友開玩笑的講庫茲馬是不是想效法近日手感火燙的哈登（James Harden）。

庫茲馬在IG放上了一張戴上大鬍子道具的自拍照，也讓網友紛紛起鬨說是不是想效法火箭隊哈登的招牌「大鬍子」。在上月14日湖人作客火箭的比賽中，哈登拿下50分、10籃板、11助攻的超級大三元，並且獲得19次罰球機會，當時庫茲馬不爽裁判給哈登太多次犯規也造成不小話題。

▲庫茲馬前一次交手哈登被上了一課「買犯教學」。（圖／達志影像／美聯社）



上一戰因背部遭撞傷提前退場，經過核磁共振後今天的比賽也無法出賽，不過傷勢影響不大，應該會在接下來兩場面對灰狼、獨行俠的客場之旅登板復出。

庫茲馬本季出賽38場，場均能攻下全隊第二高的18.3分外帶5.8籃板、2.4助攻。在明星賽票選第一階段中，獲得19.5萬的選票，暫居西區前鋒第8名。

▼庫茲馬本季場均18.3分是全隊僅次於詹皇。（圖／達志影像／美聯社）

