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票房好爛！光芒狂拆5000座位　大聯盟唯一未滿3萬人球場

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▲光芒純品康納球場。（圖／達志影像／美聯社）

▲光芒主場票房差，純品康納球場入座率排聯盟倒數第2。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

光芒主場純品康納球場已經是全大聯盟規模最小的球場，不過近年入座率年年下滑，上季主場平均每場1萬4258人進場，排大聯盟倒數第2，為了改善難看的入座率，光芒球團決定拆掉主場上座位，至少砍了5000個位置。

在美東一級戰區光芒戰績其實不差，上季打出90勝寫下優異戰績，但球迷就是不進場捧場。光芒在休賽季提出球場更新計畫，決定拆掉球場最上層座位，預計更新之後座位剩下2萬5000至2萬6000個位子，希望讓入座率數字好看一點，也讓球迷能坐得更集中。

原本光芒就是大聯盟規模最小的球場，但翻新過後剩下2萬6000個位子，將成為大聯盟目前唯一不到3萬個座位的球場。而印地安人進步球場可容納約3萬5000名觀眾，為大聯盟規模第2小的球場。

根據《ESPN》數據顯示，上季光芒主場平均1萬4258人進場，入座率連一半都不到僅有41.8%，排在大聯盟倒數第2，只比馬林魚主場好，馬林魚上季主場平均1萬人進場，入座率只有26.7%，排在大聯盟墊底。

光芒原先預計要花費9億美元搬新家，搬到坦帕灣附近的宜博市（Ybor City）建造新球場，但因球團與公部門在預算及執行上有諸多問題，導致醞釀10年的搬家計畫破局，將在純品康納球場一直到2027年，也因目前無法搬家情況下，只好先針對自家主場進行整建。

▲▼拉斯莫斯去年在光芒也向球隊申請離隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲球迷不進場，光芒球員也吵著想搬家。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 光芒大聯盟
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