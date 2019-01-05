羅斯不愛推銷自己拿高票好驚訝　明星賽週末想去渡假

▲羅斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)在NBA明星賽第一階段票選得到698086票，在西區後場僅次勇士頭號球星柯瑞(Stephen Curry)，讓他自己也覺得相當驚訝。羅斯透露壓根沒想過自己有機會進軍明星賽，事前就已安排要去渡假，現在假期可能得取消了。

「我不向其他人推銷自己，這不是我的作風。我沒在用Instagram，沒在玩那些東西。最重要的是我表現出來的東西在球迷心中留下印象，他們也真的在乎。」羅斯說。 他沒料到會在明星賽票選獲得眾多球迷支持，原本他甚至預定在明星賽週末，前往加州的馬里布渡假。

羅斯原本期待能賺到7天假期，不過明星賽對他意義非凡，而且還能帶著兒子、女兒一同前往夏洛特同樂。

「太神奇了，原本大家都覺得他不行了。早就跟你們說過他今年還會是以前的D-Rose，甚至比以前更強。」灰狼隊友湯斯(Karl-Anthony Towns)說。羅斯曾在2010-12球季期間連續3年入選明星賽，今年預計將是暌違7年再度入選。

羅斯本季場均18.9分4.8助攻 2.8籃板，得分是2011-12賽季後新高，助攻則是2014-15後新高，本季曾對爵士攻下生涯新高50分。不過目前羅斯因為腳踝傷勢被放進每日觀察名單，近期連續缺陣3場比賽。



