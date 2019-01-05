先前10年3億美元被哈波打槍　國民二度報價破3億天價

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

自由市場最大咖球星哈波（Bryce Harper）仍有機會再次披上國民隊戰袍，外傳經紀人波拉斯（Scott Boras）聖誕節與國民高層會面，現在據《The Athletic》報導指出，國民再度對哈波提出報價，價碼比前一次更多，據傳超過3億美元。

根據《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）消息來源，波拉斯在聖誕節前夕與國民高層會面，一談就是5個小時，雙方在談約上多次意見交換，讓國民重新回到爭奪戰行列，並展現出網羅誠意，給出一張超過3億美元的超級大約。

去年季後國民試圖留下哈波，甚至端出10年3億美元的合約，期望哈波能夠繼續待在華盛頓，但在知名經紀人波拉斯操盤下，哈波最後選擇到自由市場測試身價，直接回絕了國民開出的合約條件。

當時國民提出合約遭拒時，老闆勒納（Mark Lerner）曾經表示，這是國民所開出最好的價碼，也是最後的出價，但波拉斯一直跟國民高層保有好交情，加上哈波本人也有想為國民效力的意願，讓雙方重啟談約。

另外兩支有機會搶下哈波的球隊費城人和白襪，都意願開出長達10年的合約。此外小熊隊也傳出願意為哈波出清薪資空間，而道奇雖然對他有興趣，但不願意奉上長約，據最新的消息是，哈波有可能觀望至2月才會做出決定。

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