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UBA／離譜吹判！最後19.7秒竟然能重打？　高師大贏球變輸球

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▲▼ 107學年度UBA，高師大vs國體，李家耀。（圖／大專體總提供）

▲高師大與國體之爭出現爭議判決。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／新北報導

107學年UBA預賽最後階段高師大與國體之爭出現爭議判決，倒數19.7秒莊博強托進超前的2分，但國體下一波進攻不成剩下不到1秒，裁判卻在此時認定莊博強的進球是24秒違例，比賽到帶回19.7秒，高師大反倒以51比56輸球，賽後教練徐耀輝表示相當無奈，準備提出申訴。

已經取得9勝確定晉級的國體碰上距離晉級還差臨門一腳的高師大，雙方僵持到最後一刻，王偉丞切入後傳莊博強托進兩分取得53比52領先，就在國體楊盛硯上籃未果爭搶籃板造成犯規後，裁判突然將比賽喊停，經過電視回放之後宣布張博強的進球是24秒違例，不僅取消進球還把比賽倒回19.7秒。

大會廣播宣布「輔大中美堂的24秒燈條故障，裁判無法及時判定24秒違例」為由，重新審視過決定把時間回到19.7秒。24秒違例的關係球權歸屬國體，高師大被迫採取犯規戰術凍結時間，最終以51比56輸掉比賽，這個關鍵的爭議吹判間接的影響比賽勝負。

賽後高師大教練徐耀輝顯露無奈，「當下就有跟裁判反應不該倒回時間，但他們解釋新版的FIBA規則是允許最後兩分鐘電視回放改判，所以抗議也沒有用。」不過徐耀輝教練也坦承，自己對於規則了解不完全透徹，無法及時提出有利的條文來否定判決，這方面的確也有疏失，也在準備提出申訴。

國體教練桑茂森也表示，他認為這次吹判不合理、時間不能回溯，對手進球的當下就有向裁判抗議是24秒違例，但裁判認為死球階段才能進行電視回放，所以才沒有在當下進行電視回放。

這次的判決影起裁判界不同的聲音，因為只要裁判沒有響哨是不能適用電視輔助判決，另外就是比賽最後兩分鐘，一旦球傳進場內計時器啟動就等同於比賽持續進行，比賽不得回溯時間。

關鍵字： UBA高師大徐耀輝國體
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