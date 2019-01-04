裁判你累了嗎？　杜蘭特全身在界外救球居然沒哨音

記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士今（4）日主場迎戰休士頓火箭，勇士上半場取得大比分領先，不過火箭在下半場急起直追，硬是將比賽帶進延長賽。延長賽火箭靠著「大鬍子」哈登（James Harden）大號逆轉三分球絕殺勇士，不過在絕殺前一波勇士攻勢，杜蘭特（Kevin Durant）撲倒在界外區將球救回界內也引發不少爭議。

延長賽最後23秒雙方仍舊平手，此時柯瑞（Stephen Curry）完成中距離跳投助球隊取得領先，不過這球可以說是有不小的爭議，距離終場33秒時勇士發邊線球，KD在弧頂拿到球後往內線切入，不過被哈登從旁邊撥了一下球，又面對到塔克（PJ Tucker）的協防，一路跌跌撞撞的跑到底線，此時球在快要出界的時候硬是撲去將球甩回界內。

▲火箭哈登用三分討回公道。（圖／CFP）



當下裁判沒有響哨，並且接獲傳球的柯瑞也完成了超前分的跳投，不過根據錄影重播來看，杜蘭特在「救」這球時，整個身體都在界外理當被吹判出界違例，不過逃過一劫的勇士，最終還是不敵哈登在最後2.7秒的絕殺三分。

杜蘭特今天上場42分鐘，儘管繳出26分、7籃板的表現，但命中率只有43.5％，並且在離正規賽終了前69秒，勇士手握6分領先並擁有球權時，急躁地在三分外線出手落空，也讓火箭有機可趁將比賽帶入延長賽，勇士最終也在主場敗下陣來。