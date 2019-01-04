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洋基明星牛棚羅伯森出走！　2年2300萬美元改當費城人

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▲▼洋基，羅伯森（David Robertson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯森（David Robertson）2年2300萬美元簽約費城人。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基明星牛棚羅伯森（David Robertson）生涯11個賽季一直是美聯打者的噩夢，不過在遲遲沒有獲得續約的情況下，他與費城人達成2年2300萬美元共識，最多可延長到3年3300萬美元的共識，這也是他生涯首次效力國聯球隊。

「費城人盡力的在滿足我的需求，他們渴望重返季後賽，」羅伯森告訴《MLB.com》記者范森（Mark Feinsand），「他們擁有大批的死忠球迷、漂亮的球場，也非常注重於慈善事業，他們球團在各方面都非常優秀，我想我的加入能夠幫他們牛棚買個保險。」

在洋基遲遲沒有續約的情況下，羅伯森決定生涯首次投入國聯加盟費城人，細節為2019年薪資為1000萬美元、2020年1100萬美元，以及球團有權以200萬美元買斷2021年1200萬美元的權利，因此羅伯森保障的部分為2年2300萬美元，最高可領到3年3300萬美元。

羅伯森大聯盟生涯在2008年於洋基起步，並在生涯第一個完整賽季2009年就拿下世界大賽冠軍。2011年投出生涯年整季70場出賽防禦率1.08，入選生涯唯一的明星賽，同時獲得美聯賽揚票選11、年度MVP票選22的肯定。

羅伯森在2014年季後被白襪以4年4600萬美元挖角，在2017年被交易回洋基組成鐵牛棚，幫助球隊連續兩年殺進季後賽。2018年33歲的羅伯森相較於2017年表現有所下滑，不過仍有3.23防禦率的水準，生涯11個賽季2.88防禦率，貢獻137救援。

在羅伯森決定新東家之後，目前自由市場還剩餘尋求6年破億美元大合約的金柏瑞（Craig Kimbrel）、2016年美聯最佳後援布里頓（Zach Britton），以及「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino）3名頂級牛棚。

關鍵字： 洋基羅伯森費城人
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