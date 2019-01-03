王睿不畏外援衝撞尋求穩定出賽　想學廣東話融入隊友

▲中華男足中後衛王睿加入港超元朗足球隊。（圖／翻攝自元朗足球隊粉絲專頁）



體育中心／綜合報導

先前效力台電的中華男足後衛王睿，日前受到港超聯賽元朗足球隊，追逐職業球員夢想。最近接受香港媒體《香港01》訪問他就表示並不畏懼和香港的外援身體對抗，並且希望學會廣東話順利和隊友溝通，並且在球隊取得穩定出賽的機會。

根據《香港01》報導，王睿說：「我覺得外援不可怕，可怕的是我們還沒比賽就怕了；不管他們是多壯，只要到比賽，我會勇於去跟別人做身體接觸，讓他們怕我。」王睿先前在亞運獲得擔任技術顧問的懷特(Gary White)首肯以超齡球員身份入選，被擔任港足助理教練的元朗教練郭嘉諾發掘，看重他能使用左右腳和制空能力。

「我們本地的年輕中堅沒有這樣的技術。台灣排名上升不是因為一個教練，而是整體技術提升了。台灣球員只是欠一個機會，薪水也是香港球會可負擔，當作給予台灣球員一個出路。」郭嘉諾說。

王睿回憶11月在台北的東亞盃資格賽郭嘉諾邀請他前往香港發展，讓他非常吃驚並且「很多問號」。在和隊長陳柏良徵詢意見過後，決定放下穩定的台電員工身份挑戰屢外。「他就回我一句：『想那麼多幹嘛，去踢就對啦！』」陳柏良認為既然旅外的夢想機會擺在眼前，當然先做再說問題再改善，搞不好未來會有更好的機會。

1月13日元朗將在客場旺角大球場挑戰香港飛馬，王睿有機會迎來港超首戰。他目標在下半季爭取穩定出場機會，並且盡快學會廣東話，讓隊友不用煩惱要如何跟他溝通。

▲王睿。（圖／記者張克銘攝）