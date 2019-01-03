艾倫連賞戴維斯2次麻辣鍋　籃網替補狂轟55分擒鵜鶘

▲籃網中鋒艾倫（右）與鵜鶘戴維斯（左）（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

籃網3日迎戰鵜鶘，籃網中鋒艾倫（Jarrett Allen）近日在猛送詹姆斯（LeBron James）與「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）麻辣鍋後，此役又再度對鵜鶘戴維斯（Anthony Davis）賞出2次麻辣鍋。籃網本場也打得極為順手，半場結束已有9人有得分紀錄，鵜鶘雖然靠著戴維斯繳出34分、26籃板、3次阻攻，但仍不敵籃網替補陣容單場更狂轟55分的得分力壓鵜鶘板凳的5分表現，終場籃網以126比121擊敗鵜鶘，籃網也以18勝21敗戰績暫居東區第八。

籃網此役上半場替補陣容就攻下28分，也因此於第二節一度領先鵜鶘22分，但第四節鵜鶘急起直追，戴維斯頻頻站上罰球線取分，哈樂戴（Jrue Holiday）、裴頓（Elfrid Payton）也分別於三外線上開火與切入取分。

鵜鶘最後4分鐘打出一波15比11的攻勢，甚至比賽最後55秒鵜鶘甚至只落後5分，但籃網哈里斯（Joe Harris）隨即切入上籃取下2分將分差擴大，隨後鵜鶘雖採用犯規戰術但籃網罰球6投5中，終場籃網仍以5分擊敗鵜鶘。

Jarrett Allen denied AD twice tonight. #WeGoHard pic.twitter.com/MKg5PlytLL — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2019年1月3日

▲艾倫單場送給鵜鶘戴維斯兩次火鍋

賞給戴維斯兩次火鍋的艾倫賽後表示，「我只是上場打球，其實沒有覺得那兩球有什麼特別感覺，對我來說就是兩顆好球。」艾倫此役攻下10分、11籃板、1助攻、2阻攻，2次阻攻都賞給鵜鶘戴維斯。

籃網此役羅素（D'Angelo Russell）攻下全隊最高22分、5籃板、並送出追平生涯新高的13次助攻，射手哈里斯也射進3顆三分球拿下21分，籃網此役共7人得分上雙，替補陣容猛繳出55分的高得分，全隊也送出27次助攻，團隊配合相當出色。

鵜鶘則以戴維斯的34分、26籃板、3次阻攻為最佳，裴頓（Elfrid Payton）也攻下25分、2籃板、7助攻、哈樂戴也有20分、4籃板、4助攻，藍道（Julius Randle）也有21分表現。

▼籃網後衛羅素。（圖／CFP）