張老師專欄／歡樂元旦中山行少棒賽開打　普及基層棒球

▲歡樂元旦中山行少年棒球賽。（圖／張昭雄提供）

張昭雄／中山東升鎮綜合報導

由中山市乾鑫鑫牛棒壘球俱樂部所舉辦的2019年「歡樂元旦中山行」少年棒球賽在年末至元旦連假於乾鑫棒壘球場舉行，共有18支幼兒棒球隊參賽。

這項少年棒球賽總共有香港、廣州、珠海、深圳及中山市當地兒童少棒球隊參加，比賽分成少棒及樂樂球兩組，為普及各地區基層球員，球員年齡資格不限，組委主任徐樟表示，凡組有少棒(含兒童)球隊均可自由報名參賽，因場地因素，這次只提供18支球隊參賽〔少棒組6隊，樂樂球組12隊〕，經過兩天一連串比賽後，少棒組的結果是第一名深圳沃德猛，第二名廣州睿跃，第三名香港沙騅，樂樂組的結果是第一名壹喜奔騰，第二名坦背小學，第三名益隆。

根據筆者多年來走訪中國大陸南方一帶棒球運動，體驗到逐年來大陸各地推動棒運，十分積極，就以中山市地區，最為顯著，該東升鎮地區有熊貓及乾鑫兩個俱樂部(棒壘球產業發展公司)，並蓋有符合國際標準棒球場，平時供給當地學校球隊培訓與比賽，並且聘有多位台灣教練。

每年冬季大陸北方冰天雪地，更有許多北方球隊聚集在東升球場實施冬季集訓，使得當地學生球員獲得觀摩機會，也由於多年來東升推動棒運有成，中國棒球協會業已指定東升鎮為〔棒球重鎮〕頭銜，經常舉行兩岸少棒賽，台灣少棒隊相繼前來參與，熊貓棒球俱樂部也在前年舉辦過規模龐大的U12亞洲少棒錦標賽，對於振興大陸基層棒運，提高技術水準貢獻良多，咸認不久的將來中國棒球水平，勢必凌駕於亞洲地區，與國際棒壇之上。

▲歡樂元旦中山行少年棒球賽，樂樂組冠軍。（圖／張昭雄提供）