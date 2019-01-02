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ABL／夢想家5、6日主場週迎戰印尼與新加坡　范瑋琪再次開唱

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▲▼范瑋琪擔任寶島夢想家開幕週演唱佳賓。（圖／寶島夢想家提供）

▲范瑋琪將在本週再次擔任寶島夢想家演唱佳賓。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

本季改頭換面成為ABL勁旅的寶島夢想家，5、6日又要準備引爆彰化體育館，依序迎戰印尼泗水騎士以及戰績緊追夢想家的新加坡騰飛之獅。夢想家本季第2次的主場週除了安排球星互動的活動以外，「范范」范瑋琪也要再次開唱。

寶島夢想家在禁區支柱阿提諾（Will Artino）腹瀉之下，在泰國中斷6連勝，聖誕節前作客衛冕軍菲律賓火焰第四節失守吞下2連敗，雖然仍以6勝2敗暫居第二，不過後面的澳門黑熊、西貢熱火以及新加坡騰飛之獅也逐漸拉近差距。

夢想家5日的對手印尼泗水騎士，雖然休賽期網羅擁有印尼血統的新加坡國家隊首席控衛黃偉龍，以及上季在越南西貢熱火打出亮眼成績的外援艾許歐（Maxie Esho），但磨合不順導致球場狀態不穩，時常出現「一節爆」的情況，目前2勝6敗排名第8，此役將是雙方本季首度交手。

本季本土球員認定放寬之下，各隊都找來過去在聯盟是亞洲外援的球員助陣，新加坡騰飛之獅是少數的「純本土」搭配3名外援的球隊。儘管如此，早年征戰澳洲NBL的經驗為這些本土球員打下不錯的基礎，曾經在11月24日以101比47痛擊馬來西亞猛龍，締造ABL歷史最大分差勝紀錄。

新加坡開季首場比賽以73比77些微差距不敵夢想家之後拉出5連勝，不過近期遭遇小亂流，89比92輸給香港東方、71比77陣敗菲律賓火焰，目前5勝3敗暫居聯盟第5。

▲▼2018.12.21 夢想家作客菲律賓，田壘。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家看板球星田壘。（圖／寶島夢想家提供）

▲▼2018.12.21 夢想家作客菲律賓，阿提諾（Will Artino）、陳世念、田壘、穆雷（Dean Murray）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲夢想家主力外援阿提諾（Will Artino）。（圖／記者潘泓鈺攝）

夢想家用心經營主場，上個月的8、9兩日主場開幕週就吸引將近11200球迷進場加油，營收更是突破400萬新台幣，第二次的主場週5、6兩天又準備引爆彰化體育館，2018年底於粉絲團舉辦的「夢想大募集Dare to Dream」活動得獎者能夠在6日免費進場坐在專屬的「夢想集結專區」觀賽，並且獲得「夢想應援服」，賽後能夠與球員進行合照。

而開幕週的演唱佳賓「范范」范瑋琪表示，受到現場氛圍以及全場爆滿的加油聲深深感動，因此將再次來到彰化體育館擔任演唱佳賓，預祝夢想家拿下新年的主場勝利。

除此之外，本週主場週現場則舉辦「夢想集結、夢想齊飛」兩大活動，這兩天入場的球迷可以獲得「夢想明信片」及「夢想紙飛機」，球迷可寫下心中的夢想或希望在明信片，高掛在現場陳設專區集結夢想的力量，而在中場休息時，夢想家邀請球迷將手中的夢想紙飛機一同擲入球場中央讓夢想齊飛。也將透過入場的截角憑證抽出一位幸運兒，一人中獎兩人同行獲得夢想家客場的來回機票。

▲寶島夢想家主昌開幕戰擊敗香港東方。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家主場開幕週。（圖／寶島夢想家提供）

關鍵字： 寶島夢想家ABL范瑋琪
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