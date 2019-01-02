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NFL／預測超級盃冠軍　聖徒最被看好

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▲▼聖徒四分衛布里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲聖徒四分衛布里斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

2018-19賽季NFL超級盃將在農曆春節除夕夜早晨開戰，而目前最被賭盤看好的球隊，是曾在2010年奪下冠軍，例行賽13勝3敗的紐澳良聖徒隊。聖徒靠著39歲的四分衛布里斯(Drew Brees)以史上最準的傳球，帶出強大的進攻火力，場均31.5分全聯盟第三。

名人堂等級的四分衛布里斯身高不高才183公分左右，不過他的傳球視野並不因此受到影響。雖然已高齡39歲，也沒有年輕四分衛的快速腳程，但這3年他的傳球成功率仍持續進步都維持在70%以上，本季例行賽更以74.4%作收，寫下新的NFL歷史。例行賽他傳出3992碼，32次達陣僅有5次被抄截。

有布里斯當最強後盾，陣中頭號接球員湯瑪斯(Michael Thomas)本季接球碼數來到1405碼和9達陣。而陣中更有能跑能接的雙跑鋒英格雷(Mark Ingram)和卡馬拉(Alvin Kamara)，路面和空中進攻都有一定火力。而卡馬拉接球709碼，更排在全隊第四。聖徒本季場均31.5分排第三，跑陣推進126.6碼第六，傳球252.6第12，整體379.2碼第八。

聖徒進攻火力超強，防守雖然稱不上強項但也有亮點。聖徒場均被推進349.1碼，失分22.1分都是第14 ，每場被傳球268.9碼第29算是弱項。不過一共繳出49次四分衛擒殺並列第五，路面被跑80.2碼更高居第二。聖徒陣中有多達6人繳出4次以上擒殺，當中以喬丹(Cameron Jordan )的12次最多。

▲▼ 聖徒防守邊鋒喬丹 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 聖徒防守邊鋒喬丹 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NFL超級盃布里斯
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