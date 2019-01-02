普朗李推倒隊友　自己分心遭對手輕鬆得分大罵FxxK

▲金塊普朗李跟隊友防守溝通不良氣得大罵髒話。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

西區龍頭金塊2日於主場迎來尼克的挑戰，雖然前三節不斷遭到尼克壓著打都處於落後狀態，但在決勝節開始大反攻，最終完成逆轉以115比108擊敗對手，儘管贏球，但金塊出現搞笑畫面，在一次防守中普朗李(Mason Plumlee)直接推倒隊友比斯利(Malik Beasley)，隨後遭到穆迪耶(Emmanuel Mudiay)輕鬆突破得分，讓普朗李氣得大罵「FxxK！」

防守最重要的就是溝通，不過金塊卻在第四節出現極度搞笑畫面，穆迪耶自三分線上準備發動攻擊，面對比斯利的防守，尼克原先要以擋拆來幫助他突破，不過此時比斯利並未與普朗李溝通，直接下滑到禁區，造成二守一的情況，讓原先擋拆的科爾內特(Luke Kornet)有極大空檔。

Why'd Plumlee do his own teammate like that? pic.twitter.com/dq6SXRlI7f — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月2日

普朗李見到小老弟防守漏洞，卻一直不去對位顯得相當著急，索性直接推他過去防守，不料卻將比斯利推倒，自己也因為這次分神，讓穆迪耶有機可乘輕鬆上籃得分，將差距縮小到5分，普朗李對於這樣的情況也相當氣憤大罵「FxxK」可見他相當不滿這次防守線的問題。

好在最終金塊仍成功收下勝利，而比斯利也攻下全隊最高的23分，6籃板，5助攻；普朗李則有8分，7籃板，2助攻，2抄截。目前金塊仍以24勝，11敗穩居西區龍頭，反觀尼克目前仍拿不到10勝，以9勝29敗排在東區倒數第2，僅高於騎士0.5場勝差。

▲金塊三年級後衛畢斯利。（圖／達志影像／美聯社）