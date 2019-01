普朗李推倒隊友　自己分心遭對手輕鬆得分大罵FxxK

▲金塊普朗李跟隊友防守溝通不良氣得大罵髒話。(圖/CFP)

記者張曜麟/綜合報導

西區龍頭金塊2日於主場迎來尼克的挑戰,雖然前三節不斷遭到尼克壓著打都處於落後狀態,但在決勝節開始大反攻,最終完成逆轉以115比108擊敗對手,儘管贏球,但金塊出現搞笑畫面,在一次防守中普朗李(Mason Plumlee)直接推倒隊友比斯利(Malik Beasley),隨後遭到穆迪耶(Emmanuel Mudiay)輕鬆突破得分,讓普朗李氣得大罵「FxxK!」

防守最重要的就是溝通,不過金塊卻在第四節出現極度搞笑畫面,穆迪耶自三分線上準備發動攻擊,面對比斯利的防守,尼克原先要以擋拆來幫助他突破,不過此時比斯利並未與普朗李溝通,直接下滑到禁區,造成二守一的情況,讓原先擋拆的科爾內特(Luke Kornet)有極大空檔。

Why'd Plumlee do his own teammate like that? pic.twitter.com/dq6SXRlI7f